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В Верховной раде не исключили «мобилизацию» автомобилей украинцев

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasovukrinform
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Граждане Украины в рамках так называемой мобилизации транспортных средств могут лишиться автомобиля, если у них в собственности более одной машины. Соответствующий пункт содержится в правках к законопроекту, усиливающему мобилизацию в стране, которые 10 апреля распространила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Мобилизация транспортных средств — уточнение. Для граждан — при наличии в собственности более одного транспортного средства [его] могут мобилизовать», — сообщила депутат в Facebook

Накануне, 9 апреля, издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в Верховной раде сообщило, что демобилизацию могут исключить из законопроекта о мобилизации на Украине.

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2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, касающихся мобилизации. В частности, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе и снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Однако тогда же издание «Украинская правда» сообщало, что лишь 8% украинцев готовы вступать в ВСУ для участия в боевых действиях.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. 12 февраля Зеленский также подписал законы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года. В феврале документ прошел первое чтение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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