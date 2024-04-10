Демобилизацию могут исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ
На Украине могут исключить демобилизацию из закона об усилении мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 9 апреля сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в Верховной раде.
Как указывается, наличие большого числа различных правок со стороны украинских депутатов создает необходимость в углубленном изучении и проработке данного вопроса.
«Предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте <...> Правительство согласилось с предложением минобороны инициировать перед Верховной радой исключение из проекта закона положений об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих», — говорится в материале.
Ранее, 6 апреля, украинский портал «Киев Власть» сообщил, что в Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК. Это произошло во время работы мобильной группы по оповещению, когда патруль разговаривал на улице с военнообязанным.
2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, касающихся мобилизации. В частности, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе и снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25. Однако тогда же издание «Украинская правда» сообщало, что лишь 8% украинцев готовы вступать в ВСУ для участия в боевых действиях.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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