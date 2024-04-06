Украинские СМИ сообщили о нападении мужчины с ножом на сотрудников ТЦК в Киеве

В Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщает в субботу, 6 апреля, украинский портал «Киев Власть» со ссылкой на пресс-службу ТЦК.

Как отмечается, нападение произошло во время работы мобильной группы по оповещению по улице Шолом-Алейхема, когда патруль разговаривал с военнообязанным.

«В это время Мольдерф Тимофей Аркадьевич 1972 г.р. подошел со спины и нанес удар по голове старшего солдата <...>. Потом достал из сумки нож и хотел ударить им [другого] старшего солдата», — передает портал сообщение пресс-службы военкомата.

После этого военнослужащие, удерживая нападающего на безопасном расстоянии, вызвали полицию. Правоохранители задержали мужчину, задокументировали преступление и изъяли вещественные доказательства.

По данному факту следственным отделом деснянского управления полиции главного управления полиции в Киеве началось уголовное производство по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины («Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения»).

До этого, 2 апреля, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что жительница украинского города Хмельницкий обвинила военкомов в смерти сына. Она утверждала, что ее сын умер после «издевательств в военкомате». Между тем в Хмельницком областном центре комплектования представили свою версию произошедшего. Согласно данным ТЦК в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, запрещена в России), сообщения об игнорировании жалоб на самочувствие гражданина, физическом воздействии на него или угрозах в его адрес не соответствуют действительности.

Ранее, 26 марта, газета Politico написала, что всё меньше украинцев готовы добровольно отправиться на фронт, а Киев не может противостоять нехватке людей в вооруженных силах. Власти страны не могут найти решение проблемы на фоне того, что множество украинцев пытаются уклониться от военной службы, а закон о мобилизации застрял в Верховной раде, отметили авторы.

За день до этого жители Закарпатья на Украине перекрыли дороги в районе Мукачево, выступая против массовой мобилизации. Изданием «Страна.ua» отмечалось, что организаторы мероприятия протестуют из-за «террористических, бандитских методов мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц».

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен на рассмотрение Верховной рады 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. 12 февраля Зеленский также подписал законы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года. В феврале документ прошел первое чтение.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.