Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС сообщило об эвакуации более 1,1 тыс. человек после прорыва дамбы в Орске
Общество
Путин подписал закон о запрете увольнять вдов участников СВО в течение года
Общество
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели
Мир
СБ ООН 8 апреля обсудит запрос Палестины на вступление в организацию
Мир
Посольство РФ обвинило США в блокировке разработки документа об оружии в космосе
Общество
Напавший на губернатора Чибиса Быданов останется в больнице под охраной
Мир
Во Франции предрекли разрушение страны в случае столкновения с Россией
Мир
Глава минфина США Йеллен пригрозила КНР серьезными последствиями за помощь РФ
Общество
Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область
Мир
Сирийские средства ПВО начали отражать ракетную атаку Израиля над Дамаском
Мир
В Испании жители вышли на митинги против терроризма киевского режима
Происшествия
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Мир
Токаев назвал паводки самым крупным за 80 лет стихийным бедствием в Казахстане
Мир
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
Мир
Немецкий политик назвал неверным возможный отказ от поставки вооружений Израилю
Общество
Жителей еще одного поселка в Орске эвакуируют из-за паводка

Украинские СМИ сообщили о нападении мужчины с ножом на сотрудников ТЦК в Киеве

Портал «Киев Власть»: мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК
0
Фото: Global Look Press/Kyrylo Chubotin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщает в субботу, 6 апреля, украинский портал «Киев Власть» со ссылкой на пресс-службу ТЦК.

Как отмечается, нападение произошло во время работы мобильной группы по оповещению по улице Шолом-Алейхема, когда патруль разговаривал с военнообязанным.

«В это время Мольдерф Тимофей Аркадьевич 1972 г.р. подошел со спины и нанес удар по голове старшего солдата <...>. Потом достал из сумки нож и хотел ударить им [другого] старшего солдата», — передает портал сообщение пресс-службы военкомата.

После этого военнослужащие, удерживая нападающего на безопасном расстоянии, вызвали полицию. Правоохранители задержали мужчину, задокументировали преступление и изъяли вещественные доказательства.

По данному факту следственным отделом деснянского управления полиции главного управления полиции в Киеве началось уголовное производство по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины («Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения»).

Дело недобровольное: Украина готовится к тотальной мобилизации
Киевский режим будет призывать юнцов, стариков, женщин и больных, уверены эксперты

До этого, 2 апреля, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что жительница украинского города Хмельницкий обвинила военкомов в смерти сына. Она утверждала, что ее сын умер после «издевательств в военкомате». Между тем в Хмельницком областном центре комплектования представили свою версию произошедшего. Согласно данным ТЦК в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, запрещена в России), сообщения об игнорировании жалоб на самочувствие гражданина, физическом воздействии на него или угрозах в его адрес не соответствуют действительности.

Ранее, 26 марта, газета Politico написала, что всё меньше украинцев готовы добровольно отправиться на фронт, а Киев не может противостоять нехватке людей в вооруженных силах. Власти страны не могут найти решение проблемы на фоне того, что множество украинцев пытаются уклониться от военной службы, а закон о мобилизации застрял в Верховной раде, отметили авторы.

За день до этого жители Закарпатья на Украине перекрыли дороги в районе Мукачево, выступая против массовой мобилизации. Изданием «Страна.ua» отмечалось, что организаторы мероприятия протестуют из-за «террористических, бандитских методов мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц».

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен на рассмотрение Верховной рады 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. 12 февраля Зеленский также подписал законы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года. В феврале документ прошел первое чтение.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024