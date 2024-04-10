Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ показала кадры задержания готовившей теракт пособницы СБУ
Общество
Студент из Макеевки задержан в Ростовской области за сбор информации о ВС РФ
Мир
Песков призвал при переговорах по Украине учитывать сложившиеся реалии
Мир
Глава Минюста Турции заявил о невозможности называть Израиль государством
Мир
Жители столицы Гагаузии вышли на протесты во время визита Санду
Общество
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг отметки 10 м 10 см
Общество
Начальник управления МВД привлекал подчиненных к ремонту своих коттеджей
Общество
Файзуллин поддержал решение построить в Орске новую мощную дамбу
Происшествия
Огонь по съемочной группе ГТРК велся ВСУ из ствольной артиллерии
Мир
В Верховной раде не исключили «мобилизацию» автомобилей украинцев
Мир
Украинцев задержали при попытке продать комплектующие к боевой авиации
Наука и техника
В РАН назвали «Ангару-5» будущим российской космонавтики
Общество
Источник сообщил об обнаружении записки с угрозой теракта в «Красногорск Плазе»
Мир
На Украине призвали женщин быть готовыми к мобилизации
Мир
Британская BAE Systems заключила контракт на ремонт гаубиц L119 на Украине
Мир
Посол Мексики прокомментировал данные СВР о вербовке мексиканцев в ВСУ

Эстонский футболист Васильев отказался от капитанской повязки из-за слов об Украине

0
Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полузащитник эстонского футбольного клуба Flora Константин Васильев отказался от капитанской повязки в национальной сборной после критики его слов о конфликте на Украине. Об этом 10 апреля сообщает портал ERR.

«Сыгравший 157 матчей за мужскую сборную Эстонии по футболу Константин Васильев отказался от капитанской повязки в национальной команде. Такое решение он принял в результате скандала, разразившегося в СМИ после недавнего интервью футболиста, в котором его спросили о поддержке Украины», — говорится в материале.

Как напомнили журналисты, тогда Васильев выразил мнение, что конфликт может окончиться тремя вариантами — победой той или иной стороны или же их решением договориться. Данное утверждение вызвало критику в адрес спортсмена.

Согласно заявлению Эстонского футбольного союза, вечером 9 апреля состоялся разговор правления организации с полузащитником. В ходе этого Васильев заверил, что «является пацифистом по натуре и во всех смыслах предан Эстонии, но, понимая ситуацию, решил отказаться от капитанской повязки».

В ЭФС, в свою очередь, заявили, что не сомневаются в лояльности спортсмена и относятся к его решению с пониманием.

Без шума и тыла: почему Запад и Зеленский заговорили о большом российском наступлении
В Киеве сообщили, что ВСУ не готовы к тяжелой обороне

Ранее, 3 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал Эстонию одним из лидеров по оказанию помощи Киеву. По его словам, к тому моменту страна передала Украине военную помощь на €520 млн. Его эстонская коллега Кая Каллас добавила, что Таллин «непоколебимо» продолжит поддержку Киева.

До этого, 28 марта, газета Financial Times написала, что инициатива на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ остается у РФ. Отмечается, что ресурсы Киева были истощены в Артемовске, а потом провалилось украинское контрнаступление 2023 года.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024