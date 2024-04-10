Эстонский футболист Васильев отказался от капитанской повязки из-за слов об Украине

Полузащитник эстонского футбольного клуба Flora Константин Васильев отказался от капитанской повязки в национальной сборной после критики его слов о конфликте на Украине. Об этом 10 апреля сообщает портал ERR.

«Сыгравший 157 матчей за мужскую сборную Эстонии по футболу Константин Васильев отказался от капитанской повязки в национальной команде. Такое решение он принял в результате скандала, разразившегося в СМИ после недавнего интервью футболиста, в котором его спросили о поддержке Украины», — говорится в материале.

Как напомнили журналисты, тогда Васильев выразил мнение, что конфликт может окончиться тремя вариантами — победой той или иной стороны или же их решением договориться. Данное утверждение вызвало критику в адрес спортсмена.

Согласно заявлению Эстонского футбольного союза, вечером 9 апреля состоялся разговор правления организации с полузащитником. В ходе этого Васильев заверил, что «является пацифистом по натуре и во всех смыслах предан Эстонии, но, понимая ситуацию, решил отказаться от капитанской повязки».

В ЭФС, в свою очередь, заявили, что не сомневаются в лояльности спортсмена и относятся к его решению с пониманием.

Ранее, 3 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал Эстонию одним из лидеров по оказанию помощи Киеву. По его словам, к тому моменту страна передала Украине военную помощь на €520 млн. Его эстонская коллега Кая Каллас добавила, что Таллин «непоколебимо» продолжит поддержку Киева.

До этого, 28 марта, газета Financial Times написала, что инициатива на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ остается у РФ. Отмечается, что ресурсы Киева были истощены в Артемовске, а потом провалилось украинское контрнаступление 2023 года.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.