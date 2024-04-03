На Украине назвали Эстонию одним из лидеров по оказанию помощи Киеву
На настоящий момент Эстония передала Украине военную помощь на €520 млн. Об этом 3 апреля заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
«Сегодня Эстония — один из лидеров по оказанию помощи Украине в области обороны и гуманитарной помощи в пересчете на душу населения. На сегодняшний день Украина получила более €520 млн в виде оборонной помощи, что составляет около 1,4% ВВП Эстонии», — сказал он на встрече с эстонской коллегой Каей Каллас, трансляция которой велась на YouTube-канале украинского кабмина.
Каллас же прокомментировала, что Таллин «непоколебимо» продолжит поддержку Киева. По ее словам, Эстония должна помогать Украине до тех пор, пока она не одержит победу. Так, в текущем году государство передаст Киеву еще €100 млн, что составит 0,05% от ее ВВП, уточнила премьер.
Кроме этого, она выразила надежду, что Украина сможет присоединиться к Евросоюзу (ЕС) и НАТО. Каллас подчеркнула, что странам Запада необходимо изолировать Россию с помощью санкций и использовать замороженные активы страны в пользу Украины.
Накануне глава эстонского МИД Маргус Цахкна сообщил, что Эстония может подключиться к инициативе Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. По его словам, Таллин поддерживает инициативу и работает над конкретными предложениями.
Среди прочего, 1 апреля министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что военный персонал каждой страны — члена НАТО уже находится на Украине. Он добавил, что это военные атташе или люди, которые «время от времени» совершают поездки на украинскую территорию.
Днем ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с «Известиями» предрек крах Прибалтики в случае компромисса между РФ и США по Украине. Прибалтику выставили как авангард противостояния, и она, безусловно, понесет потери, резюмировал он.
До этого, 30 марта, Каллас выразила тревогу из-за критической нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она отметила, что в Эстонии хвалятся помощью Украине, однако оттуда приходят сообщения, что боеприпасы до военных не доходят.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.