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Эстония поддержала инициативу Чехии по поставкам боеприпасов Украине

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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Эстония может подключиться к инициативе Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Об этом 2 апреля заявил на пресс-конференции глава эстонского МИД Маргус Цахкна, слова которого приводит информационное агентство ČTK.

По его словам, Таллин поддерживает инициативу и работает над конкретными предложениями.

«Две недели назад правительство решило подготовить новый пакет военной поддержки для Украины на сумму €20 млн. В большинстве своем это будут боеприпасы», — отметил глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Его коллега из Чехии Ян Липавский поблагодарил Эстонию за интерес к инициативе Праги по снарядам, добавив, что «достаточная оборона Украины — это защита всех нас». Кроме того, министры поддержали антироссийские санкции, где, по мнению Цахкны, важно сосредоточить внимание на борьбе с гибридными угрозами.

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27 марта глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что вклад страны в инициативу Чехии по закупкам боеприпасов для Украины будет удвоен. При этом он не уточнил, о какой конкретно сумме идет речь. Ранее, 21 марта, он сообщил, что Польша возьмет на себя логистические задачи по доставке на Украину боеприпасов, закупленных за пределами Европейского союза (ЕС).

Также 21 марта стало известно, что для участия в чешской инициативе по закупке боеприпасов Финляндия выделит €30 млн, а Литва 20 марта уже выделила более €30 млн.

Советник чешского премьера Томаш Пояр 13 марта заявил, что снаряды по программе Чехии могут поступить на Украину в июне. Он отметил, что цель этой инициативы — доставить боеприпасы «со всего мира, везде, где они доступны, по разумной цене и приемлемого качества».

Президент Чехии Петр Павел сообщил 7 марта, что страна собрала средства для закупки в третьих странах 800 тыс. снарядов для ВСУ. Правительство Чехии заключило меморандум, утверждающий закупки. В середине февраля Павел говорил, что его страна нашла государства, где можно приобрести снаряды, но не перечислил их.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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