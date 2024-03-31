Эксперт предрек крах Прибалтики в случае компромисса между РФ и США по Украине

В случае нахождения консенсуса между РФ и США по конфликту на Украине страны Прибалтики проиграют, поскольку слишком далеко зашли в конфронтации с Россией. Такое заявление 31 марта в беседе с «Известиями» сделал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

По его словам, то, что последний год транслировали на международной арене официальные лица Латвии, Литвы и Эстонии, на Кубани называют «перелаем», когда собаки с одного двора перекликаются с собаками из другого, третьего, и в результате лает вся станица.

«Вот эта «трибалтийская станица», я бы сказал — весьма тупиковая и периферийная, сделала настолько крупную ставку на конфронтацию, что теперь, если предположить, что сформируется некий консенсус между Вашингтоном и Москвой или хотя бы половинка консенсуса, или четверть консенсуса, то что будет делать Прибалтика, не очень понятно», — сказал он.

Межевич отметил, что Прибалтику выставили как авангард противостояния, и она, безусловно, понесет потери.

«Любые формы договоренности про линии Москва — Вашингтон означает то, что прибалтийские тигры (да простят меня представители семейства кошачьих, на самом деле мы понимаем, что это скорее гиены, а это совсем другой отряд — прибалтийские тигры-гиены) прикусят свои языки», — заключил он.

Ранее, 13 марта, о железном занавесе в будущем между странами Прибалтики, Россией и Белоруссией говорила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. По ее словам, целью является в первую очередь обеспечение зоны, в которой будет соблюдаться экономическая и энергетическая независимость от России.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что железный занавес между Россией и странами Прибалтики становится реальностью уже сейчас. Он выразил сожаление, что такой феномен имеет место в наши дни.

12 марта МИД России запретил въезд в страну более 340 гражданам прибалтийских стран, среди них министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты. В ведомстве уточнили, что подобная мера является реакцией на враждебную политику государств Прибалтики в отношении России. В частности, Латвия, Эстония и Литва активно вводят санкции против России, вмешиваются в ее внутренние дела, нарушают права русскоязычного населения, а также переписывают историю.