В Кремле прокомментировали снятие санкций ЕС с Фридмана

В Кремле не считают аннулирование санкций в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана политически мотивированным решением, каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал 10 апреля журналистам решение Европейского суда о снятии рестрикций с бизнесмена.

«Все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными и, наверное, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали», — сказал он в ходе брифинга.

Представитель Кремля добавил, что бизнесмены имеют возможность оспаривать санкции и реализуют это.

Ранее в этот день Европейский суд в Люксембурге удовлетворил иск российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана об отмене введенных в отношении них европейских санкций. Совет Европы не доказал, что бизнесмены были причастны к «попыткам подорвать Украину».

В марте 2022 года в отношении Фридмана и Авена были введены санкции после начала специальной военной операции, в результате чего банковские счета бизнесменов были заблокированы, а их недвижимость подпала под ограничения. В мае того же года бизнесмены подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге.

В октябре 2023 года Авен назвал свои многомиллиардные инвестиции в западные страны ошибкой. Фридман также осудил свое решение вкладывать деньги в Англию.