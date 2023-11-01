Авен в разговоре с британской полицией назвал инвестиции в Запад ошибкой

Бизнесмен Петр Авен назвал свои многомиллиардные инвестиции в западные страны ошибкой. Об этом 31 октября сообщило агентство Bloomberg.

Журналисты описали ситуацию, случившуюся с Авеном в мае 2022 года. Тогда полицейские аэропорта в Лондоне во время трехчасового допроса спросили у бизнесмена, зачем он инвестировал деньги в страны Запада, на что он ответил: «По ошибке!».

Бизнесмен Михаил Фридман назвал свое решение вкладывать деньги в Англию колоссальной ошибкой. Адвокаты бизнесмена рассказали, что Фридман дважды в неделю должен был приходить в полицию, а пользоваться ему разрешалось только общественным транспортом.

Оба бизнесмена попали под санкции Евросоюза (ЕС) через несколько дней после начала спецоперации России на Украине, Великобритания внесла их в свой санкционный список в марте того же года. В августе 2023 года Авен и Фридман попали под ограничения минфина США.

Михаил Фридман в итоге покинул Британию и вернулся в Россию. Говоря о его переезде, президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что судьба каждого возвращающегося в РФ человека зависит от его поведения и действий: если он нарушал закон — необходимо ответить. Он отметил, что это касается всех россиян: живущих в своей стране, проживающих за границей или перемещающихся.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее, 1 ноября, заявил, что вернувшийся в Россию Фридман не отличается от других, решивших приехать назад в родную страну бизнесменов, поскольку Родина у всех одна.