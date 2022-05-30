Российские бизнесмены Авен и Фридман подали иски против Совета Европы из-за санкций

Бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге. Они обвинили Совет Европы в введении против них санкций на фоне начала специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Информация об этом появилась только в понедельник, 30 мая.

В настоящий момент представители трибунала рассказали ТАСС о том, что иск Авена был зарегистрирован 23 мая, а Фридмана — 24. Других подробностей не приводится.

5 мая власти Франции в рамках охоты на российские активы арестовали в Сен-Тропе на Лазурном Берегу виллу, принадлежащую семье Фридмана. Особняк площадью 580 кв. м с выходом к морю, сауной, турецкой баней, джакузи, частной вертолетной площадкой и многим другим семья сдавала в аренду на местных сайтах примерно за €4,5 тыс. в сутки.

17 марта бизнесмен заявил, что из-за введенных против него санкций у него нет денег даже на оплату услуг уборщицы. После попадания под санкции Запада Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon. Отмечалось, что теперь ему придется просить у британского правительства разрешение на трату денег. Ему могут позволить использовать €2,5 тыс. в месяц.

Страны Евросоюза вводят новые санкции против РФ, ее физических и юридических лиц в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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