Европейский суд отменил санкций ЕС против Фридмана и Авена

Европейский суд в Люксембурге удовлетворил иск российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана об отмене введенных в отношении них европейских санкций. Об этом 10 апреля говорится в сообщении на сайте инстанции.

«Суд Евросоюза аннулировал включение миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционный список Совета Европы», — говорится в публикации.

По мнению суда, Совет Европы не доказал, что бизнесмены были причастны к «попыткам подорвать Украину».

Решение может быть обжаловано в высшем суде ЕС — Европейском суде.

В марте 2022 года в отношении Фридмана и Авена были введены санкции после начала специальной военной операции, в результате чего банковские счета бизнесменов были заблокированы, а их недвижимость попала под ограничения.

В мае того же года бизнесмены подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге.

В октябре 2023 года Авен назвал свои многомиллиардные инвестиции в западные страны ошибкой. Фридман также осудил свое решение вкладывать деньги в Англию.

В ноябре 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Михаила Фридмана в Россию. По его словам, он не отличается от других, решивших приехать назад в родную страну бизнесменов, поскольку Родина у всех одна.