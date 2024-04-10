Захарова назвала атаку на посольство РФ в Литве результатом русофобской политики Вильнюса

Атака на российское посольство в Литве стала результатом русофобской политики Вильнюса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы считаем случившееся результатом целенаправленной политики русофобии официального Вильнюса и беспрецедентного накала антироссийской риторики», — сказала дипломат.

По ее словам, Москва требует проведения объективного расследования.

«Все причастные к этому нападению должны быть найдены и наказаны, а ущерб зданию российского диппредставительства — компенсирован», — заключила Захарова.

Ранее, 8 апреля, представитель департамента полиции Рамунас Матонис сообщил, что неизвестные две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России в Вильнюсе. Нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также полицейские, дежурившие у здания, отмечает «Газета.Ru».

На стене здания посольства остались следы от огня и дыма, пострадавших не было. По данным полиции, начато расследование.

Российские дипмиссии неоднократно становились целью для атак в разных странах мира. Так, в марте 2022 года рюкзак с зажигательной смесью внутри был заброшен на территорию консульства России в Нидерландах.

Кроме того, в сентябре того же года неизвестные напали на диппредставительство в Оттаве. Неустановленное лицо бросило бутылку с зажигательной смесью на территорию посольства.

В ноябре того же года на посольство России в Польше дважды пытались напасть неизвестные. Через ограду были брошены файеры и бутылки с горючим веществом, пострадавших не было.

В мае 2023 года произошло нападение на консульство России в Мариехамне, расположенное на принадлежащих Финляндии Аландских островах. В учреждение в числе прочего было брошено взрывное шумовое устройство.