Военный эксперт рассказал об опасности использованного ВСУ химоружия в зоне СВО

Химическое оружие, которое использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, может воспламеняться в воздухе и поражать верхние дыхательные пути. Об этом «Известиям» 10 апреля рассказал политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Ранее в этот день стало известно, что боевики ВСУ применили химоружие рядом с Клещеевкой на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам штурмовиков бригады отряда «Байкал», ампулы в виде лампочки с веществом сбрасывались с беспилотников.

«Это продукт кустарного производства, то есть ВСУ где-то нашли запасы химического вещества на складах, потому что на Украине, всё-таки, большая химическая промышленность. Они сделали его «на коленке» — прикрепили эти ампулы к дронам и сбрасывали их на наши позиции и солдат», — сказал Никулин.

Он объяснил, что внутри такой ампулы может быть всё, что угодно — кислота, в частности концентрированная серная азотная кислота, белый фосфор, то есть практически любое едкое химвещество.

«Оружие действует по следующему принципу — как оно взрывается или разбивается, и если это белый фосфор, то он воспламеняется в воздухе, он ядовит. То есть он поражает верхние дыхательные пути, кожу, может прожечь насквозь тело человека, даже кости, потому что горение идет с очень высокой температурой», — отметил эксперт.

Бывший член комиссии ООН по разоружению также добавил, что, к примеру, белый фосфор активно используется в основном двумя странами — США и Израилем, поскольку они отказались подписывать 3-й протокол (о зажигательном оружии) конвенции о «негуманном» оружии от 1983 года.

Никулин также рассказал, что военным, чтобы обезопасить себя от действия такого химоружия, нужно надеть противогаз или же прикрыться мокрой тканью, чтобы защитить органы дыхания и глаза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя «Известиям» сообщения о применении химоружия ВСУ в зоне СВО, сообщила, что ведется расследование, вопросом занимаются эксперты.

Ранее, 6 марта, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин на полях сессии исполнительного совета организации представил данные об использовании Украиной химически опасных объектов в военных целях. Тогда он подчеркнул, что предотвращение подобных преступных деяний является общей ответственностью государств – участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Помимо этого 19 февраля начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что ВСУ регулярно применяют химические вещества против российских военных. В частности, 28 декабря 2023 года на краснолиманском направлении на позиции российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом CS.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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