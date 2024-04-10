Мосгорсуд утвердил оборотный штраф для Google в 4,6 млрд руб

Мосгорсуд утвердил для компании Google оборотный штраф в 4,6 млрд рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки о специальной военной операции, экстремистский контент, а также ЛГБТ-ролики (ЛГБТ признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Об этом сообщили 10 апреля в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд оставил постановление Таганского районного суда города Москвы о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении Google LLC-Google LLC в размере 4 611 738 636 рублей без изменения», ― сказано в сообщении.

Это третий оборотный штраф, назначенный компании в России за неудаление запрещенного и недостоверного контента.

1 января Федеральная служба судебных приставов взыскала в полном объеме задолженности по штрафам с Google, которые составляли более 29 млрд рублей. При поиске долга компаний на сайте отсутствовали сведения об исполнительных производствах в отношении компании.

Ранее, в декабре 2023 года, Таганский районный суд Москвы уже штрафовал американскую компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить из YouTube видеоролики с недостоверной информацией о специальной военной операции России по защите Донбасса.

В сентябре того же года мировой суд в Москве оштрафовал Google еще на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Компанию признали виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («Повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации»).