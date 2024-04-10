СМИ назвали победу Пеллегрини на выборах в Словакии ударом для Украины
Победа спикера Национального совета (парламента) Словакии и лидера партии «Голос — социальная демократия» Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии является ударом для Украины и ее западных партнеров. Об этом сообщила газета Al Khaleej 9 апреля.
По словам автора статьи, после победы Пеллегрини у РФ «появился новый союзник в Европе».
«Таким образом, европейские страны, США и Украина вместе получили новый удар в своих отчаянных попытках предоставить политическую, военную и финансовую поддержку Украине, чтобы она могла продолжать борьбу против российских войск и предотвратить поражение», — говорится в публикации.
Несмотря на то, что полномочия президента Словакии ограничены, глава государства ратифицирует международные договоры, является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны, а также может наложить вето на принятые парламентом законы. Издание обратило внимание, что Пеллегрини четко представил свою политическую программу, выступив за мир и поддержание интересов Словакии. По его словам, помощь Украине не приводит к каким-либо результатам, кроме гибели людей.
7 апреля сообщалось, что Пеллегрини официально победил в президентской кампании с 53,12% голосов. За него проголосовали 1 409 255 человек. После победы новоизбранный президент заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине.
Позже, 8 апреля, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов рассказал «Известям», что после победы Пеллегрини станет акцентировать внимание представителей коллективного Запада на необходимости урегулирования конфликта на Украине через переговоры с РФ. По его словам, теперь во внутренней политике страны будет сделан упор на европейский национализм XXI века, когда ориентация будет в первую очередь направлена на свое собственное государство, а не на наднациональные структуры вроде Брюсселя и прочее.