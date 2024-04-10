Курс евро на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 21 марта
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднимался выше 101 рубля впервые с 21 марта. Это следует из данных на сайте торговой площадки 10 апреля.
По данным на 09:44 мск, европейская валюта росла на 0,19% , ее курс поднялся до 101,01 рублей. К 09:47 мск евро замедлил рост до 0,16% и составлял 100,98 рубля.
В то же время доллар поднимался до 93,04 рублей.
Ранее, 8 апреля, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев сообщил «Известиям», что на этой неделе доллар будет торговаться в диапазоне 91–94 рубля, евро — 98–101 рубль.
При этом 1 апреля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что в текущем месяце курс доллара может подняться выше 93,3 рубля, евро будет торговаться в диапазоне 97,9–101,65 рубля.