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На кладбищах в США появились могилы ликвидированных на Украине наемников

«РИА Новости»: на кладбищах США появились могилы наемников, ликвидированных на Украине
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Фото: AP Photo/Mstyslav Chernov
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На американских кладбищах появляются могилы наемников, ликвидированных в ходе спецоперации на Украине. Об этом 10 апреля сообщает «РИА Новости».

Так, 50 летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси, погиб спустя два месяца после начала СВО. Его останки захоронили на родине только в марте текущего года на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона — самом знаменитом в США, где покоятся военнослужащие, политики и астронавты.

На могиле установлена временная табличка о похороненном.

Другой погибший, Брайан Янг, воевал в составе украинских сил специальных операций и погиб в июле 2022 года. Мужчина жил в Грузии, откуда вскоре после начала СВО отправился на Украину. У него остались двое дочерей, похороны прошли в штате Калифорния.

Бывший морпех Иэн Торторичи, присоединившийся к иностранному легиону Украины, погиб в июне прошлого года в Краматорске. Его ликвидировали не на передовой, а в ресторане. В США наемника, по данным источников, похоронили в Калифорнии с воинскими почестями.

Американский «волонтер» Дейн Партирдж, некогда служивший в Ираке, участвовал в боевых действиях на стороне Киева с апреля 2022 года. Он попал под обстрел в октябре и погиб. Мужчина похоронен на кладбище в Айдахо, у него остались жена и пятеро детей.

Американец Пол Ким прослужил в армии США 12 лет, информации, как он попал в Вооруженные силы Украины (ВСУ), нет. Похоронили его в штате Техас.

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Ранее, 9 апреля, Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что США намерены отправить на Украину несколько сотен «головорезов», завербованных в американских тюрьмах. Ожидается, что они появятся в зоне боевых действий летом 2024 года. Речь идет о нескольких сотнях мексиканцев и колумбийцев, уточняет «Газета.Ru».

В конце марта также сообщалось, что на кладбищах стран европейских государств появляется всё больше могил наемников ВСУ.

В начале марта главное управление разведки минобороны Украины заявило, что в рядах международного легиона ГУР служат наемники из более чем 50 стран. Там признали, что среди них присутствуют в том числе ветераны сил специальных операций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

Тогда же Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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