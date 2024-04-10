Муфтий Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин 10 апреля в Соборной мечети Москвы поздравил единоверцев с праздником Ураза-байрам и пожелал любви, мира и крепости духа.
«Поздравляю всех своих единоверцев, мусульман России, также мусульман стран Содружества Независимых Государств и всю мусульманскую умму мира с этим великим днем — Ураза-байрам. Чувство братства и духовного единения разделяем все мы, кто сегодня собрался в нашем молельном зале главной российской мечети в центре Москвы. Среди нас сегодня ответственные государственные мужи, ветераны Великой Отечественной войны и герои специальной военной операции. Желаю вам крепости духа, здоровья и всего самого наилучшего и доброго», — пожелал муфтий.
В праздничном обращении Гайнутдин также рассказал, что мусульмане молят Аллаха о прекращении конфликта в секторе Газа и о мире в Палестине.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, — один из главных праздников мусульман. Его отмечали еще во времена пророка Мухаммеда. В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.
В Москве молебен по случаю Ураза-байрама можно будет совершить в Московской соборной, Исторической и Мемориальной мечетях. Здесь праздничный намаз начался в 7:00. На праздничных молитвах в столице, по разным оценкам, соберется около 300 тыс. человек.
В связи с праздником в столице утром 10 апреля временно закрыто движение по ряду улиц в Западном, Северо-Восточном и Центральном административных округах.