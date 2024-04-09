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В Москве временно закроют дорожное движение по ряду улиц утром 10 апреля

ЦОДД: 10 апреля на ряде улиц Москвы закроют движение в связи с Ураза-байрам
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Москве утром в среду, 10 апреля, будет временно закрыто движение по ряду улиц в Западном, Северо-Восточном и Центральном административных округах в связи с праздником Ураза-байрам. Об этом 9 апреля сообщил столичный дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: напоминаем, что завтра утром на ряде улиц в ЗАО, СВАО и ЦАО будет временно закрыто движение — используйте для поездок городской транспорт», — говорится в Telegram-канале департамента.

По информации ЦОДД, до 11:00 мск будут закрыты для движения транспорта улицы Дурова, Щепкина, Гиляровского, Большая Татарская, Минская и Хачатуряна, а также Капельский, Озерковский, Климентовский и Старый Толмачевский переулки.

Также со вторника, 9 апреля, и до окончания мероприятий временно закрыта парковка на улицах Дурова, Щепкина и Гиляровского, а также в переулках Капельского и Выползова.

Кроме того, с 00:01 мск 10 апреля и до окончания празднования парковка будет закрыта на улице Большая Татарская и в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках.

Ураза-байрам в 2024 году: секреты праздника разговения после Рамадана
В некоторых регионах России в этот день будет дополнительный выходной

Ураза-байрам — один из главных праздников мусульман. Его отмечали еще во времена пророка Мухаммеда. В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.

В Москве молебен Ураза-байрама можно будет совершить в Московской соборной, Исторической и Мемориальной мечетях. Здесь праздничный намаз начнется в 7:00. Дополнительно будет организована еще одна площадка в Центре технических видов спорта в Печатниках (ЮВАО). Там молитва начнется в 7:30. Ожидается, что на праздничных молитвах в столице соберется около 300 тыс. человек.

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