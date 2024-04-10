Подросток получил ранения из-за детонации взрывоопасного предмета на юге ДНР
Подросток получил ранения из-за детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в селе Безыменное на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Населенный пункт Безыменное: в результате детонации ВОП по улице Нагорная ранен парень — подросток 2008 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее, 8 апреля, сообщалось, что в городе Ясиноватая в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадал мужчина 2002 года рождения.
6 апреля корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал, как сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилмассива Буденновского района Донецка. Он подчеркнул, что обстрел велся по жилому району.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.