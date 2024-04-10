В США сообщили об уничтожении баллистической ракеты хуситов над Аденским заливом

США уничтожили над Аденским заливом противокорабельную баллистическую ракету, которую запустили йеменские хуситы. Об этом 9 апреля сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей официальной странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Ракета ASBM, вероятно, была нацелена на MV Yorktown, судно под флагом США, принадлежащее США, которое сопровождали американские военные корабли USS Laboon (DDG 58) и USS Mason (DDG 87)», — говорится в сообщении.

О повреждениях и пострадавших сообщений не поступало. Силы США установили, что ракета представляла собой прямую угрозу судам США, коалиции и торгового флота в регионе.

Ранее, 7 апреля, военный представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сария сообщил о проведении операций против судов США, Великобритании и Израиля. «Ансар Аллах» также подтвердило, что будет продолжать атаки на израильские корабли из-за действий в секторе Газа, а также на британские и американские суда в связи с агрессией в отношении Йемена.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) и британская компания Ambrey 6 апреля сообщили, что в Красном море в 60 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда произошло нападение на судно. Там уточнили, что судно не получило повреждений и его экипаж не пострадал.

29 марта агентство Bloomberg писало, что у США и их союзников не получается остановить атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Командующий флотилией США контр-адмирал Марк Мигес заявил, что не может точно предсказать, когда удастся вернуть безопасное судоходство в акватории. При этом он понимает, что йеменское движение «Ансар Аллах» сможет еще долго наносить удары по кораблям, потому что его финансово поддерживает Иран.

До этого, 15 марта, хуситы назвали законной целью идущие в Израиль через мыс Доброй Надежды суда. Йеменские хуситы отметили, что уже провели операции против трех израильских и американских кораблей в Индийском океане, используя корабельные ракеты и беспилотники.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.