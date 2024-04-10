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«Манчестер» и «Реал» сыграли вничью в первом матче 1/4 Лиги чемпионов

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» и испанский «Реал Мадрид» закончили первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 3:3. Матч состоялся во вторник, 9 апреля.

Счет на второй минуте открыл полузащитник Бернарду Силва, также в составе английского клуба отметились полузащитник Фил Фоден и защитник Йошко Гвардиол. При этом защитник «Манчестера» Рубен Диаш забил гол в ворота своей команды.

В «Реале» забитыми голами отличились нападающий Родриго и полузащитник Федерико Вальверде.

17 апреля в Англии состоится ответный матч, а 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне пройдет финал Лиги чемпионов. Действующим победителем является «Манчестер Сити».

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Ранее, 9 апреля, сообщалось об усилении антитеррористических мер на матчах четвертьфинала Лиги чемпионов, которые пройдут в Мадриде, на фоне угроз террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Согласно заявлению испанского министерства, в операции задействуют свыше 2 тыс. агентов, в основном из национальной и муниципальной полиции, а также гражданской гвардии.

В тот же день портал Marca сообщил, что ИГ распространило плакат с угрозами терактов на стадионах, которые примут матчи Лиги чемпионов. На нем изображен человек в черном с автоматом и фразой «Убить всех». В расписании игр изменений не было, добавил портал. 10 апреля в Мадриде состоится матч «Атлетико» – «Боруссия» на стадионе «Метрополитано».

Также 10 апреля состоится матч четвертьфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Барселоной», команды проведут игру на «Парк-де-Пренс» в Париже.

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