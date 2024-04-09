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МВД Испании усилило меры безопасности перед матчами ЛЧ на фоне угроз ИГ

El Pais: МВД Испании усилило меры безопасности перед матчами ЛЧ на фоне угроз ИГ
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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МВД Испании дало распоряжение усилить антитеррористические меры на матчах четвертьфинала Лиги чемпионов, которые пройдут в Мадриде, на фоне угроз террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом 9 апреля сообщает газета El Pais.

Согласно заявлению испанского министерства, в операции задействуют свыше 2 тыс. агентов, в основном из национальной и муниципальной полиции, а также гражданской гвардии.

Газета со ссылкой на источники уточнила, что угроза устроить теракты во время матчей Лиги чемпионов — это часть «джихадистской кампании против крупных мероприятий, на которых собираются большие толпы людей и которые имеют большой резонанс в СМИ».

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9 апреля «Реал» и «Манчестер Сити» сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. На следующий день в городе состоится матч «Атлетико» – «Боруссия» на стадионе «Метрополитано».

Также 9–10 апреля пройдут другие матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. «Арсенал» и «Бавария» встретятся на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, ПСЖ и «Барселона» проведут игру на «Парк-де-Пренс» в Париже.

Ранее в этот день портал Marca сообщил, что ИГ распространило плакат с угрозами терактов на стадионах, которые примут матчи Лиги чемпионов. На нем изображен человек в черном с автоматом и фразой «Убить всех». В расписании игр изменений не было, добавил портал.

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