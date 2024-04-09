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СМИ сообщили об угрозе ИГИЛ устроить теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

Marca: ИГ пригрозило терактами на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Canales
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Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) распространила плакат с угрозами терактов на стадионах, которые примут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом 9 апреля сообщил портал Marca.

Изображение распространено через фонд ИГ. На нем изображены стадионы Лондона, Парижа и Мадрида, а также человек в черном с автоматом и фразой «Убить всех».

В расписании игр в настоящее время изменений нет. Стороны выразили уверенность в том, что ситуацию контролируют спецслужбы.

Власти Мадрида во вторник примут решение о возможном принятии дополнительных мер безопасности.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 9–10 апреля. «Арсенал» и «Бавария» встретятся на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, «Реал» и «Манчестер Сити» сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, там же состоится матч «Атлетико» – «Боруссия» Д (стадион «Метрополитано»).

«ПСЖ» и «Барселона» проведут игру на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

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Ранее, 8 апреля, итальянская полиция арестовала в Риме члена террористической группировки ИГ, являющегося гражданином Таджикистана. Международный ордер на его арест был выдан из-за его участия в 2014 году в боевых действиях в Сирии.

При этом 1 апреля в Турции задержали двух человек, гражданина Таджикистана и гражданку Кыргызстана, по подозрению в подготовке теракта от лица той же группировки. После серии допросов суд постановил арестовать мужчину, а женщина была депортирована.

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