В Италии арестовали гражданина Таджикистана по подозрению в терроризме

Итальянская полиция арестовала в Риме члена террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), являющегося гражданином Таджикистана. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщило агентство ANSA со ссылкой на главное управление римской полиции.

По данным ведомства, 32-летний мужчина был задержан в аэропорту Фьюмичино по прибытии в Италию рейсом из нидерландского Эйндховена. Международный ордер на его арест был выдан из-за его участия в 2014 году в боевых действиях в Сирии.

Отмечается, что «активный член террористической организации» скрывался от правоохранительных органов, притворяясь уроженцем Узбекистана, Киргизии или Украины с помощью различных псевдонимов и дат рождения.

Операция по его задержанию проводилась с учетом «профилактической контртеррористической деятельности» и «крайней деликатности» нынешнего международного сценария, указали в полиции.

Ранее, 1 апреля, в Турции задержали двух человек, гражданина Таджикистана и гражданку Кыргызстана, по подозрению в подготовке теракта от лица той же группировки. После серии допросов суд постановил арестовать мужчину, а женщина была депортирована.