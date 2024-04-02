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В Стамбуле задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

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Фото: Global Look Press/Depo Photos
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Турецкие правоохранители задержали двух человек, гражданина Таджикистана и гражданку Кыргызстана, которых подозревают в подготовке теракта от лица ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещенная в РФ). Об этом 1 апреля сообщает издание Hürriyet.

Как выяснили сотрудники турецких спецслужб, двое членов ячейки террористической организации укрывались в подвале дома в районе Пендик.

«В доме, где укрывались гражданин Таджикистана Фазилжон А. (37 лет) и уроженка Кыргызстана Зульфия С. (41 год), находились полицейская форма, полицейские проблесковые маячки, рации, кобура для ножа и пистолета, а также цифровые материалы, содержащие инструкции [для совершения теракта]», ― сказано в публикации.

Подозреваемые были доставлены в суд после серии допросов. Решением суда гражданин Таджикистана, который оказался главарем террористической ячейки, был арестован, в то время как подозреваемая гражданка Кыргызстана была депортирована.

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Ранее, 26 марта, полиция Стамбула провела рейд по задержанию подозреваемых в причастности к запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Ордера на задержание были выданы в отношении 27 подозреваемых. Всего удалось задержать 17 человек, поиски остальных продолжаются.

В конце января в Стамбуле произошло нападение на церковь Святой Марии. Неизвестные в масках открыли стрельбу по прихожанам во время молитвы. В результате погиб гражданин Турции, несколько человек пострадали. Запрещенная в РФ террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за нападение.

В тот же день в Турции заявили о задержании одного из нападавших. На следующий день сообщалось, что число задержанных после стрельбы в католической церкви в Стамбуле достигло 51 человека.

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