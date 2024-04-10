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МО РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости
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Министерство обороны России 10 апреля сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Как указали в военном ведомстве, рядовой Рузиль Кутлубаев нес боевое дежурство на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск. В сумерках рядовой обнаружил движение на передовых позициях противника. Продолжая вести наблюдение, Кутлубаев определил направление движения диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и немедленно доложил командиру.

Затем Кутлубаев скрытно сменив позицию и заняв оборону на выгодной огневой позиции по маршруту движения диверсантов, рядовой хладнокровно выжидал их выхода на дистанцию максимально эффективного огня. Противник приблизился к позициям российских войск. В этот момент Кутлубаев начал вести прицельный огонь. В течение нескольких минут диверсионная группа ВСУ понесла потери убитыми и ранеными. Остатки боевиков бежали, указали в Минобороны.

Кроме того, в Минобороны отметили работу майора Елена Нечепоренко, которая входе выполнения задач по организации финансового обеспечения войск группа, в составе которой действовала майор, попала под обстрел реактивных систем залпового огня ВСУ.

После первых близких разрывов Нечепоренко, оперативно и грамотно оценив обстановку, организовала эвакуацию личного состава в укрытие, оказала первую помощь пострадавшему и лично, несмотря на продолжающийся обстрел, вынесла важные документы в безопасное место. В ведомстве подчеркнули, что благодаря грамотным и оперативным действиям майора не было допущено гибели российских военнослужащих и сохранены важные документы.

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Ранее, 9 апреля, в Минобороны сообщили, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое тактическое положение и отразили несколько контратак различных подразделений ВСУ. На донецком направлении тогда же Украина потеряла 480 военнослужащих.

В тот же день российское военное министерство заявило, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили скопление техники ВСУ на южнодонецком направлении. Один военный ВС РФ рассказал, что Украина в последнее время стала реже применять артиллерию — множество техники ВСУ уничтожено в боях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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