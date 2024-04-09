Молдавия отказалась выносить на референдум вопрос о присоединении к Румынии
На референдум о европейской интеграции, который пройдет в октябре этого года, не будет выноситься вопрос о присоединении Молдавии к Румынии. Об этом 9 апреля сообщила президент республики Майя Санду в интервью гагаузскому изданию Nokta (финансируется американским «Национальным фондом в поддержку демократии»).
«Этот референдум о европейской интеграции, вопрос о присоединении (Молдавии. — Ред.) к Румынии не стоит», — уточнила она.
В интервью Санду также отметила, что у Кишинева сложились хорошие отношения с Бухарестом.
Ранее, 4 апреля, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией, которое может произойти за счет вступления республики в Евросоюз (ЕС). 7 апреля на его заявление отреагировал российский сенатор и глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который заявил, что всё идет к тому, что Румыния поглотит Молдавию и последняя станет беднейшей провинцией в одной из «самых небогатых стран Евросоюза».
2 апреля председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что для Молдавии не должно быть самоцелью вступление в ЕС, так как там процветает коррупция. Он отметил, что «пора думать своей головой и не поддаваться на уловки».
До этого, 11 марта, Конституционный суд Молдавии признал законным переименование молдавского языка в румынский в качестве государственного.
Президент Молдавии Майя Санду 22 марта 2023 года подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию.