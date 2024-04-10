Названы самые популярные авто с пробегом у россиян

В марте текущего года россияне при выборе автомобилей с пробегом чаще отдавали предпочтение бренду Kia. Об этом 10 апреля «Известиям» рассказали эксперты автомобильной системы Pango Cars.

На долю Kia пришлось 14,1% от всех продаж. На втором месте расположилась Hyundai (12,1%), на третьем — Lada (12%). Пятерку замкнули Nissan и Renault (6,2% и 6% соответственно). При этом самой продаваемой моделью на вторичном рынке, как и месяцем ранее, стала Hyundai Solaris. В тройку также вошли Kia Rio и Lada Vesta. Эксперты ожидают, что к концу года в сегменте автомобилей с пробегом китайские машины станут более востребованными.

В марте самый высокий спрос на «вторичке» зафиксирован на автомобили стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей. Их количество составило чуть более трети от всего объема продаж — 31%. Четверть автолюбителей приобретали машину по цене от 1 млн до 1,5 млн рублей (25%) и 18% — от 1,5 млн до 2 млн рублей. 13% россиян покупали авто с пробегом свыше 2 млн рублей и 12% — до 500 тыс. рублей.

По данным аналитиков, четверть россиян в марте предпочитали покупать авто с пробегом от 50 тыс. до 100 тыс. км (25%), реже — с пробегом от 100 тыс. до 150 тыс. км (23%). Как и в феврале, в первый весенний месяц россияне чаще всего приобретали автомобили сегмента SUV (37%).

Ранее, 9 апреля, АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Granta с классической автоматической трансмиссией, машины уже начали поступать в дилерские центры. Цена седана с автоматом стартует от 1,18 млн рублей, а лифтбэка — от 1,25 млн рублей.