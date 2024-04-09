В Германии сообщили об исчерпании фонда на €100 млрд для модернизации бундесвера

Специальный фонд для модернизации бундесвера на сумму €100 млрд почти исчерпан. Об этом 9 апреля сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на засекреченные документы о финансовом планировании Вооруженных сил (ВС) ФРГ.

По данным издания, средства будут израсходованы к 2027 году. Газета изучила документы о финансировании и выяснила, что из фонда уже распределено €99,9 млн.

При этом издание отметило неясность того, как Германия будет выполнять свои обязательства в сфере обороны перед НАТО в долгосрочной перспективе. Как указано, средства на это должны были поступать из специального фонда.

Ранее в этот день депутат бундестага Вольфганг Виле заявил «Известиям», что ФРГ фактически потратит €500 млн, выделенные для перевооружения немецкой армии, на военную помощь Украине. По его словам, средства будут использованы для восполнения запасов бундесвера, которые тот передал Киеву. Также член комитета по обороне бундестага Ян Нольте напомнил, что эти деньги предполагались только на модернизацию армии и сейчас речь идет о нецелевом использовании финансов.

Специальный фонд для модернизации бундесвера на $100 млрд был создан в 2022 году. В феврале 2024-го канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что средства фонда уже освоены на 80%. По его словам, в текущем году Германия впервые достигнет цели НАТО в 2% от ВВП, а страна уже сейчас в состоянии осуществлять заказы со сроком исполнения «в конце 2020-х и 2030-х годов».

Еще в апреле прошлого года глава Союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург заявил, что резерв ВС Германии в настоящее время находится в плачевном состоянии. По его словам, сейчас эта сила не может выполнять поставленные перед ней задачи и существует «лишь на бумаге».

В начале марта того же года телеканал ZDF рассказал о невозможности бундесвера выполнять обязательства перед НАТО. В частности сообщалось, что 393-й танковый батальон ВС Германии, который входит в состав немецких подразделений для объединенной оперативной группы повышенной готовности альянса (VJTF), фиксирует частые поломки основных боевых танков Leopard 2A7.

В конце января журнал The Economist сообщил, что бундесвер оказался в наиболее удручающем состоянии, чем когда-либо в истории. Из-за поддержки Украины ВС Германии едва справляются с обеспечением собственной армии.