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Фонд лиха: модернизация бундесвера откладывается из-за помощи Украине

ФРГ нецелевым образом использует деньги на перевооружение немецкой армии
Фото: Getty Images/picture alliance/Contributor
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Германия фактически потратит €500 млн, выделенные на модернизацию немецкой армии, на военную помощь Украине. Средства будут использованы для восполнения запасов бундесвера, которые тот передал Киеву. Оппозиция в бундестаге, сообщившая об этом «Известиям», видит в такой схеме нецелевое использование средств. В целом ситуация в вооруженных силах ФРГ сейчас складывается не лучшим образом, а созданный спецфонд, из которого пойдут деньги, не способен кардинально усилить потенциал бундесвера. Как помощь Украине влияет на армию этой европейской страны и сколько Берлин уже потратил на поддержу Киева — в материале «Известиям».

Деньги бундесвера для Украины

В 2022 году парламент Германии поддержал инициативу правительства о создании фонда для перевооружения бундесвера на сумму €100 млрд. Ради расширения финансирования вооруженных сил власти даже пошли на изменение конституции — появилась новая статья 87а, регламентирующая вопросы привлечения дополнительных кредитных средств для создания специального фонда.

Большую часть средств из него используют для улучшения боевых возможностей Люфтваффе. В частности, немецкие военно-воздушные силы могут рассчитывать на партию тяжелых транспортных вертолетов CH-47F Chinook американского производства. Кроме того, с помощью спецфонда немецкие власти смогли профинансировать закупки истребителей F-35. Разумеется, деньги должны пойти и на приобретение новых вертолетов, кораблей и танков. Предполагается, что средства спецфонда будут использованы до 2026 года.

CH-47F Chinook

Тяжелый транспортный вертолет CH-47F Chinook

Фото: commons.wikimedia.org

При этом деньги из спецфонда должны идти исключительно на модернизацию немецкой армии, а не на замещение уже имеющихся боеприпасов или техники. И здесь возникает проблема, на которую обратили внимание депутаты бундестага. По их информации, часть средств, хоть и незначительная, будет использована для возмещения вооружения, которое было передано Украине. Как заявил «Известиям» член комитета бундестага по бюджету Вольфганг Виле, в 2024 году из спецфонда планируют выделить €500 млн. Формально эти средства пойдут на нужды вооруженных сил Германии, но по сути — на покрытие расходов из-за отправки военной помощи Украине.

Оружие, которое будет закуплено на €500 млн, не пойдет на Украину напрямую, — отметил он. — Но при этом €500 млн будут использованы для устранения пробелов, которые возникли или возникнут в бундесвере в связи с передачей уже имевшегося оружия.

В феврале 2024 года канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что средства 100-миллиардного фонда уже освоены на 80%. Член комитета по обороне бундестага Ян Нольте напомнил, что эти деньги предполагались только на модернизацию армии и сейчас, по сути, речь идет о нецелевом использовании средств.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Global Look Press/IMAGO/Uwe Geisler

Правящая коалиция, изначально хотела, чтобы Германия могла предоставлять средства из спецфонда, в том числе государствам-партнерам. Однако против этого выступили ХДС и «Альтернатива для Германии», — сказал он «Известиям». — Многие системы вооружения ФРГ не закупала, а передала Украине из собственных запасов. Это должно быть компенсировано за счет средств, предназначенных для помощи Украине. А сейчас для этого в том числе используются деньги из фонда для модернизации бундесвера. Но дело в том, что оплачиваются вещи, которые есть не у бундесвера, а у Украины.

«Известия» обратились в министерство обороны Германии с просьбой разъяснить процесс использования специального фонда.

Оппозиция в бундестаге уверена, что поставки оружия Украине в целом ослабляют потенциал бундесвера. С началом СВО проблемы в немецкой армии лишь усугубились, о чем активно писала и западная пресса. «Вооруженные силы Германии пребывают в более плачевном состоянии, чем когда-либо прежде, и всё из-за того, что им приходится отправлять оружие на Украину», — писало в 2023 году издание The Economist. К слову, в одном из отчетов даже отмечалось, что у бундесвера не хватает лейкопластырей.

Военная помощь Германии Киеву

Стоит отметить, что о проблемах в немецкой армии известно уже давно. Еще в 2014 году немецкие СМИ писали о трудностях с оснащением, из-за которых бундесвер был «не в состоянии выполнить всех своих обязательств перед НАТО». Тогдашняя глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявляла, что основные проблемы в оборонном ведомстве связаны с доставкой запчастей для самолетов, а также с выходом из строя вертолетов военно-морских сил. Эксперты подчеркивают, что Германия испытывает острую нехватку вооружений для сиюминутной военной помощи Киеву.

самолет
Фото: Getty Images/picture alliance/Contributor

У Германии есть проблемы с отправкой вооружений. Во-первых, их нужно во многом с нуля произвести, поскольку ни Германия, ни другие европейские страны не были готовы к вооруженному конфликту. ВПК стремится выпустить новые вооружения, но пока есть ограничения, поскольку у немецкой экономики нет средств на модернизацию бундесвера, — заявил «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.

Примечательно, что в минобороны ФРГ уверены: €100 млрд на модернизацию бундесвера явно недостаточно. Еще в прошлом году министр обороны Борис Писториус признал, что перевооружение немецких вооруженных сил потребует больших средств. Уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила о необходимости в финансировании фонда в размере €300 млрд. Однако согласовать принятие подобной суммы крайне сложно — для этого правящей коалиции вновь потребуется поддержка оппозиции. К слову, на сегодня объем расходов ФРГ на оборону составляет €52 млрд — в два раза меньше, чем принятый в 2022 году специальный фонд.

Германия — крупнейший военный донор для Украины. По данным правительства, с 2022 года ФРГ выделила на военную помощь ВСУ €6,63 млрд. Причем известно, что в 2024-м ФРГ направит Украине свыше €7 млрд. В марте министр обороны Борис Писториус анонсировал новый пакет помощи на сумму €500 млн. В частности, Берлин пообещал выделить из запасов бундесвера 10 тыс. боеприпасов и оплатить для украинской армии закупку 180 тыс. снарядов в рамках инициативы Чехии.

снаряд
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

При этом расходы ФРГ на поддержку Украины могут только возрасти на фоне сложностей в США с принятием пакета военной помощи на сумму $60 млрд. На последнем саммите глав МИД стран НАТО, прошедшем в начале апреля, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предложил инициативу создания фонда альянса на $100 млрд. Ряд стран, включая Германию, весьма сдержанно встретили эту идею. Так, глава МИД Анналена Бербок раскритиковала инициативу Столтенберга, призвав «не дублировать процессы» между ЕС и НАТО. Министр обороны Борис Писториус заявил о необходимости при создании такого фонда учитывать национальные вклады, уже внесенные странами альянса.

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