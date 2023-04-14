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В ФРГ указали на плачевное состояние резерва бундесвера

Глава Союза резервистов ФРГ Зенсбург: бундесвер находится в запущенном состоянии
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Imo
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Резерв Вооруженных сил (ВС) Германии в настоящее время находится в плачевном состоянии. На это указал глава Союза резервистов глава ФРГ Патрик Зенсбург в интервью, опубликованном в газете Stuttgarter Zeitung в четверг, 13 апреля.

Как отмечают авторы материала, резерв бундесвера должен обеспечивать рост, повышать оперативную готовность и увеличивать выносливость армии, однако пока до этих целей далеко.

По словам Зенсбурга, в том виде, в котором сейчас существует резерв, он не может выполнять поставленные перед ним задачи.

«Это сила, которая до сих пор в значительной степени существует лишь на бумаге. Чтобы действительно иметь возможность выполнять задачи резерва, необходима всесторонняя переориентация», — отметил он.

Уточняется, что номинально в ФРГ существует 900 тыс. резервистов, поскольку каждый, кто увольняется из бундесвера, попадает в него автоматически. Однако лишь 34 тыс. из них тренируются регулярно и часто в плохих условиях из-за нехватки боеприпасов, техники и другого нужно оборудования, отмечается в статье.

«Когда дело доходит до снаряжения, резерв должен выпрашивать всё у действующих сил. Такого не должно быть. Резерву нужно достаточно материала, включая транспортные средства и оружие, с которыми возможны настоящие тренировки и практика. Только так резерв сможет быть эффективным», — заключил глава Союза резервистов.

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Ранее, в начале марта, телеканал ZDF рассказал о невозможности бундесвера выполнять обязательства перед НАТО. В частности сообщалось, что 393-й танковый батальон бундесвера, который входит в состав немецких подразделений для объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО (VJTF), фиксирует частые поломки основных боевых танков Leopard 2A7.

По его данным, исправны только 20 из примерно 40 танков, в январе показатель был еще ниже: в состоянии боевой готовности были только 17 Leopard 2. ФРГ не сможет самостоятельно предоставить обещанные НАТО 30 боевых машин к концу этого года, отмечалось в материале.

В конце января журнал The Economist писал, что бундесвер оказался в наиболее удручающем состоянии, чем когда-либо в истории. Из-за поддержки Украины военные силы Германии едва справляются с обеспечением собственной армии.

До этого, в декабре 2022 года, глава франко-германского оборонного холдинга KNDS Франк Хаун заявил, что военный потенциал Германии на фоне поставок оружия на Украину истощился настолько, что армия страны в случае необходимости смогла бы защитить лишь небольшой по размеру город.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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