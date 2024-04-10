Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники

Сервисы МТС Travel и Bronevik.com проанализировали, куда россияне отправятся отдыхать в период майских праздников. Лидером по количеству бронирований туристического жилья внутри страны стал Санкт-Петербург, а из зарубежных направлений чаще всего путешественники выбирали Белоруссию, сообщили эксперты «Известиям» 10 апреля.

В целом по стране спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники вырос на 20% год к году. В тройку лидеров по количеству бронирований внутри России, помимо Санкт-Петербурга, вошли Москва и Казань. Суммарно на эти три города приходится почти треть от всех бронирований на майские праздники, доля Санкт-Петербурга составляет 12%, Москвы и Казани — 10% и 7% от всех бронирований по стране соответственно.

Из наиболее популярных внутренних направлений усилили свои позиции в рейтинге Москва (в прошлом году на втором месте по количеству ранних бронирований была Казань), Калининград (с восьмой на пятую строчку) и Тула (с девятой на восьмую строчку).

Средний чек на проживание по России в период майских праздников вырос на 10% год к году и составил 5400 рублей в сутки. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар — средняя стоимость за ночь составила 3,6 тыс. рублей. Второе место по выгодности размещения заняла Самара — в среднем за проживание там путешественники платили 4 тыс. рублей в сутки. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Владикавказ — там он составил 4,2 тыс. рублей за ночь.

По данным МТС Travel и Bronevik.com на начало апреля, россияне бронировали жилье на будущие майские выходные в среднем примерно за два месяца до них. Глубина бронирования год к году выросла на 10%. Это может быть связано с высоким спросом в прошлом году — в этом сезоне туристы стараются спланировать поездку заранее, чтобы найти жилье по более привлекательным ценам. На текущий момент количество бронирований на длинные выходные в мае составляет порядка 40% от всех, сделанных в прошлом году.

Среди зарубежных направлений самыми популярными для поездок на майские праздники оказались Белоруссия, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.

3 апреля туроператор Любовь Воронина назвала Турцию самым бюджетным вариантом отпуска на время майских праздников, потому что этот период еще не будет пиком сезона. Специалист отметила, что в это время в Турции стоит комфортная погода — еще не жарко, но уже тепло. Кроме того, во многих отелях подготовлены концертные программы с выступлениями звезд, расширена и дополнена анимация. Также в Турции можно выбрать не только пляжный отдых, но и посетить, например, Стамбул с большим выбором экскурсионных прогулок.