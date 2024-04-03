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Эксперт рассказала о вариантах бюджетного отдыха на майских праздниках

Эксперт Воронина назвала Турцию самым бюджетным вариантом отдыха на майских
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Туроператор Любовь Воронина назвала Турцию самым бюджетным вариантом отпуска на время майских праздников, потому что этот период еще не будет пиком сезона.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 3 апреля, специалист отметила, что в это время в Турции стоит комфортная погода — еще не жарко, но уже тепло. Кроме того, во многих отелях подготовлены концертные программы с выступлениями звезд, расширена и дополнена анимация. Также в Турции можно выбрать не только пляжный отдых, но и посетить, например, Стамбул с большим выбором экскурсионных прогулок.

Также бюджетным вариантом на майские праздники может стать Египет, один из его главных туристических центров — Шарм-эль-Шейх, известный своими пляжами и массой возможностей для занятий водными и подводными видами спорта.

«Оба упомянутых направления удобны и с точки зрения наличия безвизового режима, широкой полетной программы», — отметила туроператор.

По ее словам, бронь на двоих на семь ночей с вылетом из Москвы в период майских праздников и размещением «пять звезд» на «всё включено» обойдется в сумму от 83,2 тыс. рублей в Турцию, сообщает телеканал «360». От 124,5 тыс. рублей обойдется отдых в Египте.

В рамках путешествий по России руководитель проекта «Экскурсионные туры» ГК «Слетать.ру» Ксения Андрианкова посоветовала в майские праздники посетить Калининград, Алтай и Астрахань.

В частности, стоимость тура на два дня на одного человека, по словам эксперта, начинается от 8,3 тыс. рублей. При этом железнодорожные или авиабилеты до Калининграда и обратно оплачиваются отдельно. Стоимость тура в Астрахань на одного человека начинается от 30 тыс. рублей, авиаперелет оплачивается отдельно. Эксперт добавила, что в мае отдохнуть на Алтае намного выгоднее, чем летом. Так, летом тур стоит в среднем 45–50 тыс. рублей на человека, не считая авиаперелета. Весной же можно забронировать путешествие за 24 тыс. рублей. В сумму входят проживание, экскурсии, трансфер, питание и сопровождение гида.

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27 марта вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал, что при выборе направление для отдыха на майские праздники россияне чаще отдают предпочтение Турции, Египту, Таиланду, Шри-Ланке и ОАЭ. Средняя стоимость путешествий на майские праздники составит от 140 тыс. рублей, пишет НСН.

25 марта аналитики сервиса OneTwoTrip сообщили, что среди россиян самыми популярными направлениями туристических поездок в апреле стали путешествия по России. На отдых внутри страны приходится 55,7% заказов, что на 6% меньше, чем в 2023 году. Наиболее популярны Москва (20,4%), Санкт-Петербург (18% туристов), Сочи (13,2% заказов), сообщает RT.

В тот же день в Российском союзе туриндустрии (РСТ) назвали популярные внутренние направления поездок в майские праздники. Самыми популярными внутренними направлениями среди туристов является Адлер и Санкт-Петербург.

Ранее в столице стартовал месячник по благоустройству в преддверии майских праздников. Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, главная задача — за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Майские праздники в России начнутся с 28 апреля и продлятся до 1 мая, а затем россияне смогут отдохнуть с 9 по 12 мая. Как уточняет сайт kp.ru, праздничными нерабочими днями являются 1, 9 и 10 мая.

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