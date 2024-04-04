Поисковый разброс: почему в России не хватает туристических кадров

В высокий сезон российские турагентства входят со значительной нехваткой кадров, выяснили «Известия». За год число вакансий в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса выросло на 40-60%, сообщили в рекрутинговых агентствах. При этом число резюме от соискателей практически не меняется. Половина россиян не считает эту отрасль привлекательной для своей карьеры, говорится в исследовании Московского международного салона образования. Причина — в низком престиже профессий в сфере обслуживания, высокой доля неквалифицированного труда и уровне зарплат. От бармена до управляющего Количество вакансий в сфере туризма, гостинично-ресторанного бизнеса и общественного питания за год выросло на всех крупных рекрутинговых сервисах, выяснили «Известия». Так, на SuperJob предложение рабочих мест увеличилось на 62%, а вот резюме стало больше лишь на 5%.

В марте этого года, фактически перед самым стартом туристического сезона, там наиболее активно ищут поваров и пекарей, уборщиков, горничных, официантов, барменов и администраторов.

На hh.ru сейчас открыто 10 тыс. вакансий от компаний из сферы туризма и гостеприимства. А всего за первый квартал этого года на сервисе их появились 48 тыс., что на 57% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По данным сервиса Работа.ру, в январе-марте 2024 года сотрудников в сфере туризма искал каждый двадцатый работодатель. А на «Авито Работе» количество предложений для новых сотрудников в этой отрасли выросло на 46% на фоне общего роста вакансий по всем специальностям в 36%, сообщил «Известиям» управляющий директор этой рекрутинговой платформы Дмитрий Пучков.

— Активнее всего российские работодатели проявляют интерес к агентам и менеджерам по туризму. Больше всего вакансий приходятся на такие города, как Сочи, Иркутск, Ставрополь, Калининград, Краснодар и Астрахань, Волгоград, — пояснил он.

Туристической отрасли не хватает также специалистов техподдержки и операторов call-центров, горничных и специалистов по бронированию.

Предлагаемые зарплаты в сфере туризма и гостеприимства за год выросли на 42%. К началу апреля в целом по стране они, по данным hh.ru достигли почти 50 тыс. рублей. На «Авито Работе» среднюю зарплату в туризме оценили в 40 тыс. при полном рабочем дне, что на 19% больше, чем годом ранее.

— Повышение зарплат происходит на фоне усиления кадрового дефицита в отрасли: сейчас на одну вакансию приходится 3,4 активных резюме, год назад было 5,2, — полагают в hh.ru.

Почему возник дефицит кадров

Несмотря на огромное число предложений рабочих мест и рост зарплат в отрасли, около половины россиян не считают туристическую сферу привлекательной для долгосрочной карьеры, говорится в исследовании Московского международного салона образования (ММСО). И только 10% опрошенных сказали, что мечтают работать в сфере туризма.

— Дефицит кадров в российской туриндустрии сегодня достигает 30–40%, — пояснил директор ММСО Максим Казарновский. — Результаты нашего исследования отражают ряд стереотипов в обществе, которые мешают большинству людей рассматривать туризм как перспективную сферу для выбора профессии и карьерного развития. Среди этих барьеров — низкий престиж профессий, связанных со сферой обслуживания, высокая доля неквалифицированного труда в индустрии и невысокий уровень заработных плат, особенно в регионах.

При этом внутренний туризм в России превысил допандемийный уровень, сообщил в ходе ММСО исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбера Константин Марков.

— Это 83 млн туристов против 77 млн в [допандемийный] год. У нас есть еще двукратный потенциал роста, — отметил он.

Среди регионов-лидеров внутреннего турпотока, по его словам, — Иркутская область (прирост 31% в 2023 году), Алтайский край (29%) и Краснодарский край (21%).

Но именно за пределами крупных городов недостаток кадров в туризме особенно заметен, рассказал «Известиям» вице-президент Альянса туристических агентств (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

— Например, на Алтае, в Сибири, на Дальнем Востоке рядом с интересными для туристов местами могут быть только небольшие населенные пункты на несколько тысяч жителей. Откуда там взяться квалифицированным кадрам? — льметил он.

Для переселения специалистов на постоянной основе тоже нужны определенные условия, чтобы члены их семей смогли найти работу, пойти учиться в школу или в детский сад, добавил эксперт.

— Как мы хотим развивать туризм на севере Байкала, если там элементарно нет жилья? А ведь туда явно придется переселять сотрудников, обслуживающий персонал, — пояснил Алексан Мкртчян.

Остро, по его словам, стоит вопрос и с квалификацией кадров.

— Конечно, найти официанта в ауле в Дагестане можно. Но какого уровня будет этот официант? — подчеркнул он.

Чтобы решить проблему дефицита кадров в туриндустрии, необходимо рассказывать о существующих в ней возможностях со школы, полагает Максим Казарновский: нужны и программы сотрудничества профильных средних и высших учебных заведений с крупными туристическими кластерами и ведущими игроками рынка.

Директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова также полагает, что кадровый вопрос отрасли «может решаться за счет связки подготовки работников с практикой и бизнесом». Она отметила, что туристической отрасли нужны «не узкие специалисты», а те, кто разбирается в маркетинге, пространственном развитии, экономике.