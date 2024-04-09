Экс-премьер Британии Лиз Трасс рассказала о советах Елизаветы II

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс, поставившая антирекорд по самому короткому пребыванию на посту главы кабмина, выразила сожаление, что не прислушалась к совету королевы Елизаветы II не торопиться. Об этом 9 апреля пишет The Guardian.

«Под конец нашей беседы она предупредила меня, что работа премьер-министра невероятно старит. Она также дала мне совет: «Не торопитесь». Может быть, мне следовало послушаться королеву», — сказала Трасс.

Такие заявление политик сделала на фоне предстоящей публикации ее книги «Десять лет, чтобы спасти Запад». Отмечается, что Трасс не считает свои труды мемуарами, однако в них содержатся подробные описания событий, разворачивающихся во время ее работы в парламенте и МИДе.

Бывший премьер также поделилась, что ее разговор с Елизаветой II состоялся в сентябре 2022 года в шотландском Балморале. Тогда они 20 минут обсуждали политику, а королева была «типично остроумной».

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера 20 октября 2022 года. На своей должности она продержалась 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики.

Трасс была избрана премьер-министром страны 5 сентября 2022 года, сменив на этом посту Бориса Джонсона. Во время своего первого выступления в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергетику в стране и объявила о реформах в службе здравоохранения.

В октябре около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» в первый же час своего существования набрала более тысячи подписей.

Позднее Трасс призналась, что совершила ошибку в первые недели на новом посту. Она добавила, что не намерена отказываться от своей работы на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, считая, что смелость заявлять о своих ошибках — черта честной политики.