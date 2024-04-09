В Аргентине муж задушил 30-летнюю футболистку и покончил с собой

Аргентинская футболистка Флоренсия Гуинасу была найдена задушенной в своей квартире, рядом обнаружено тело ее мужа, погибшего от суицида. Об этом 9 апреля сообщил таблоид Daily Mail.

По данным издания, мужчина, с которым погибшая находилась в процессе развода, расправился со спортсменкой в ее спальне в конце прошлой недели. В этом время в гостиной двое малолетних сыновей пары играли в PlayStation.

Полиция предполагает, что до убийства мужчина оставил записку в гостиной, чтобы соседи вошли в квартиру.

«Позвоните 911. Дети одни», — было написано в ней.

Когда дети пытались войти в спальню родителей, дверь была заперта. В итоге они вышли во двор жилого комплекса с запиской в руках. После этого соседи пары вызвали полицию.

Убийство произошло через пять месяцев после того, как в ноябре 2023 года Флоренсия пожаловалась на бывшего мужа. В итоге суд издал судебный приказ, запрещающий ему приближаться к женщине.

Клуб Гуинасу разместил в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщение об убийстве.

«Многие детали дела пока неизвестны, мы ждем дополнительной информации. Что мы знаем, так это то, что женский футбол в трауре: еще одна женщина убита руками своего бывшего партнера. Хватит нас убивать», — говорится в сообщении.

В конце марта суд Казахстана начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. В ноябре 2023 года он до смерти избил свою жену Салтанат Нукенову.

В ноябре 2023 года его арестовали за убийство жены. Двоюродный брат Бишимбаева предоставил показания, согласно которым 9 ноября бывший министр избил свою супругу до смерти возле VIP-кабинки ресторана. По его словам, время на спасение пострадавшей было, однако ее муж не позволил сделать этого. Родственники женщины подчеркнули, что никогда не простят подсудимого.