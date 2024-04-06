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Экс-министр Бишимбаев попытался оправдать убийство жены в суде

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Фото: REUTERS/Turar Kazangapov
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Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, забивший до смерти свою жену Салтанат Нукенову, попытался во время судебного заседания оправдать свой поступок. Это следует из кадров трансляции, распространившихся в Сети.

Первое заседание суда прошло в конце марта, а в последующие дни поочередно выступали сторона обвинения и родственники убитой. Позже слово предоставили Бишимбаеву.

«В момент, когда у нас происходило, когда я наносил удары, <...> я четко понимал, что главное — не навредить, не нанести какой-то вред. У меня чувство внутренней какой-то сдержанности, осторожности в этом плане было, начеку я был», — сказал экс-чиновник.

Сторона обвинения попросила бывшего министра объяснить, что он хотел сказать этой фразой. Бишимбаев уточнил, что наносил побои по таким частям тела, где нельзя «причинить существенный вред здоровью». Мать убитой женщины во время заседания подчеркнула, что ее дочь убивали на протяжении восьми часов.

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В ноябре 2023 года экс-главу министерства национальной экономики Казахстана Бишимбаева арестовали за убийство жены. Двоюродный брат Бишимбаева предоставил показания, согласно которым 9 ноября бывший министр избил свою супругу до смерти возле VIP-кабинки ресторана. Отмечалось, что еще было время на спасение пострадавшей, однако ее муж не позволил сделать этого. Родственники женщины подчеркнули, что никогда не простят убийцу.

Куандык Бишимбаев возглавлял казахстанское министерство национальной экономики с мая по декабрь 2016 года. В 2018 году по подозрению в растрате госсредств и получении взяток он был задержан. Вину он не признал, но попросил прощения у президента страны за то, что не оправдал доверия.

В октябре 2019 года Бишимбаев был освобожден условно-досрочно — его адвокат рассказал, что он просил помилования у президента Нурсултана Назарбаева.

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