Tesla отменила выпуск недорогого электромобиля

Лидер по производству электромобилей Tesla отменил выпуск давно обещанного недорогого автомобиля. Об этом 5 апреля агентство Reuters.

Таким образом, Tesla отказывается от цели, которую ставил глава компании Илон Маск, — доступные электромобили для всех. Миллиардер неоднократно обещал такой автомобиль инвесторам и потребителям. В январе 2024 года инженер концерна сообщил о планах начать производство на заводе в Техасе во второй половине 2025 года.

В США самая дешевая Tesla Model 3 стоит примерно $39 тыс. (более 3,6 млн рублей). Ожидалось, что цена бюджетного электрокара должна была начинаться с $25 тыс. (около 2,3 млн рублей). В 2020 году Маск заявил, что к 2030 году компания хочет продать 20 млн электромобилей. Это в два раза превышает сегодняшние показатели Toyota.

Комментируя ситуацию, основатель и бывший исполнительный директор Tesla Мартин Эберхард назвал отказ компании от проекта позором. По его мнению, это позволит Китаю расшириться в области производства электромобилей.

5 апреля Маск сообщил, что Tesla представит беспилотное такси 8 августа 2024 года. Еще в 2019 году миллиардер объявлял о том, что компания намерена запустить в США к 2020-му службу беспилотного такси. При этом CNN напомнил, что еще тогда предприниматель заметил, что его прогнозирования могут отличаться от реальности «иногда на милю».