Tesla представит роботакси в августе

Американский производитель электромобилей Tesla представит беспилотное такси 8 августа этого года. Об этом 5 апреля сообщил гендиректор компании Илон Маск.

«Роботакси Tesla будет представлено 8 августа», — написал он на свой странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Еще в 2019 году Маск объявлял о том, что компания намерена запустить в США в 2020-му службу беспилотного такси. При этом CNN напомнил, что еще тогда предприниматель заметил, что его прогнозирования могут отличаться от реальности «иногда на милю».

Телеканал уточнил, что в онлайн-описании к электромобилям Tesla мелким серым шрифтом указано: «Включенные в настоящее время функции требуют активного контроля со стороны водителя и не делают транспортное средство автономным». Уточняется, что сегодня машины компании фактически неспособны полностью быть беспилотными.

В мае 2023-го Маск также спрогнозировал, что электромобили Tesla могут ощутимо приблизиться к состоянию полной автономности к концу того года. Он выразил уверенность, что компания будет играть важную роль в развитии искусственного интеллекта и что уже сейчас у автомобиля, «безусловно, самый продвинутый ИИ в мире».