Реклама
Прямой эфир
Армия
Начштаба рассказал о работе четырех братьев в расчете гаубицы «Гиацинт-Б»
Мир
В Красном Кресте выступили за более широкий доступ к пленным и гражданским лицам
Мир
В Портленде произошел мощный пожар в жилкомплексе
Общество
«Известия» показали кадры с места пожара в квартире в Санкт-Петербурге
Мир
Спикер Маккарти прокомментировал ход переговоров о повышении потолка госдолга США
Спорт
Медведев одолел Зверева и возглавил турнирную таблицу ATP Masters в Риме
Происшествия
Четыре гектара у кладбища потушили пожарные в Красноярском крае
Общество
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными
Спорт
Теннисист Рублев не прошел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
Армия
Военнослужащий оценил долю украинской артиллерии в числе целей «Ураганов» в 80%
Армия
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды на позиции ВСУ
Туризм
На сайте Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы в Москву
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве 17 мая теплую погоду без осадков

Маск заявил о приближении к полной автономии электрокара Tesla к концу года

Илон Маск: электрокары Tesla могут стать почти полностью автономными к концу 2023 года
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paco Freire
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электромобили Tesla могут ощутимо приблизиться к состоянию полной автономности уже к концу 2023 года. Об этом заявил генеральный директор компании-производителя Илон Маск во вторник, 16 мая, в интервью телеканалу CNBC.

«Мне кажется, это [полная автономия] может произойти в этом году. Мне удавалось несколько дней путешествовать вокруг Бостона, лишь задавая маршрут, с минимальными вмешательствами в управление», — сказал он.

Также Маск выразил уверенность, что Tesla будет играть важную роль в развитии искусственного интеллекта и что уже сейчас у автомобиля, «безусловно, самый продвинутый ИИ в мире».

«У Tesla будет что-то вроде ChatGPT. Если не в этом году, то не позднее чем в следующем», — сказал Маск в интервью Дэвиду Фаберу.

Широкая автономия: почему автопилот пока не заменит водителя
У современных моделей обнаружились проблемы с системами безопасности

Ранее, 15 мая, министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что Tesla не должна называть свою систему вождения автопилотом, потому что люди всё еще должны контролировать ситуацию. По его мнению, компании стоит перестать позиционировать свои электромобили как беспилотные.

Ранее, 8 марта, Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) объявило о необходимости расследования в отношении 120 тыс. электромобилей Tesla Model Y после сообщений об отваливающихся рулях.

17 февраля сообщалось, что компания Tesla отзывает более 362 тыс. автомобилей в США, чтобы обновить свою бета-версию программного обеспечения для автопилота. NHTSA считает, что программное обеспечение Tesla позволяет транспортному средству «превышать ограничения скорости или проезжать перекрестки незаконным или непредсказуемым образом, что увеличивает риск аварии».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023