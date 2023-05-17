Маск заявил о приближении к полной автономии электрокара Tesla к концу года

Электромобили Tesla могут ощутимо приблизиться к состоянию полной автономности уже к концу 2023 года. Об этом заявил генеральный директор компании-производителя Илон Маск во вторник, 16 мая, в интервью телеканалу CNBC.

«Мне кажется, это [полная автономия] может произойти в этом году. Мне удавалось несколько дней путешествовать вокруг Бостона, лишь задавая маршрут, с минимальными вмешательствами в управление», — сказал он.

Также Маск выразил уверенность, что Tesla будет играть важную роль в развитии искусственного интеллекта и что уже сейчас у автомобиля, «безусловно, самый продвинутый ИИ в мире».

«У Tesla будет что-то вроде ChatGPT. Если не в этом году, то не позднее чем в следующем», — сказал Маск в интервью Дэвиду Фаберу.

Ранее, 15 мая, министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что Tesla не должна называть свою систему вождения автопилотом, потому что люди всё еще должны контролировать ситуацию. По его мнению, компании стоит перестать позиционировать свои электромобили как беспилотные.

Ранее, 8 марта, Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) объявило о необходимости расследования в отношении 120 тыс. электромобилей Tesla Model Y после сообщений об отваливающихся рулях.

17 февраля сообщалось, что компания Tesla отзывает более 362 тыс. автомобилей в США, чтобы обновить свою бета-версию программного обеспечения для автопилота. NHTSA считает, что программное обеспечение Tesla позволяет транспортному средству «превышать ограничения скорости или проезжать перекрестки незаконным или непредсказуемым образом, что увеличивает риск аварии».