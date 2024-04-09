Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове произошли взрывы, сообщило 9 апреля украинское издание «Общественное».

В это же время о взрывах в центральной части города сообщил в Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ранее в этот день подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил со ссылкой на собственные источники, что в Харькове начали скрытно вывозить оборудование с производств военно-промышленного комплекса.

До этого, 6 апреля, представитель пророссийского подполья в Харькове Сергей Лебедев сообщил, что в черте города поражен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.