Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области
Мир
Израиль отразил атаку в Красном море новым аналогом «Железного купола»
Мир
Лавров указал на беспрецедентный уровень отношений России и Китая
Мир
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы бюро по ЧС движения ХАМАС в секторе Газа
Происшествия
Губернатор Курганской области сообщил о подъеме воды более чем на метр
Мир
В МИД РФ указали на игры Макрона с огнем в украинском вопросе
Мир
В Забайкальском крае раскрыли похитившую более 12 млн рублей преступную группу
Общество
В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ
Мир
В день открытия Олимпийских игр закроют воздушное пространство над Парижем
Спорт
Лавров заявил об опоре Игр дружбы и Игр БРИКС на идеалы Олимпийской хартии
Общество
Росавиация рекомендовала аэропортам обслуживать участников СВО в приоритете
Мир
Сенатор Вэнс предрек США конфликт с Россией при принятии Украины в НАТО
Мир
В Пекине начались переговоры Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И
Армия
Военнослужащие ВС РФ улучшили положение на купянском направлении
Мир
Британский политик назвал невозможной победу Украины в конфликте
Общество
Пожар в частном жилом доме в Воскресенске полностью потушили

Марочко сообщил об эвакуации связанных с ВПК украинских предприятий в Харькове

Марочко: в Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК
0
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Харькове на востоке Украины начали скрытно осуществлять вывоз оборудования с производств, которые работают на военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом 9 апреля сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои собственные источники.

«В городе Харькове выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, занимающихся ремонтом техники, изготовлением БПЛА, а также пошивом форменной одежды», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Как отметил Марочко, эвакуация проходит ночью без привлечения нежелательного внимания.

Дело недобровольное: Украина готовится к тотальной мобилизации
Киевский режим будет призывать юнцов, стариков, женщин и больных, уверены эксперты

Ранее в этот же день сообщалось, что экипаж ударного вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

7 апреля украинские чиновники допустили частичную эвакуацию Харьковской области. Как заявил глава региональной администрации Олег Синегубов, из Богодуховского и Харьковского районов уже эвакуированы дети, однако власти планируют провести дополнительную проверку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024