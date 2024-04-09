Марочко сообщил об эвакуации связанных с ВПК украинских предприятий в Харькове
В городе Харькове на востоке Украины начали скрытно осуществлять вывоз оборудования с производств, которые работают на военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом 9 апреля сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои собственные источники.
«В городе Харькове выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, занимающихся ремонтом техники, изготовлением БПЛА, а также пошивом форменной одежды», — указал он в беседе с «РИА Новости».
Как отметил Марочко, эвакуация проходит ночью без привлечения нежелательного внимания.
Ранее в этот же день сообщалось, что экипаж ударного вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
7 апреля украинские чиновники допустили частичную эвакуацию Харьковской области. Как заявил глава региональной администрации Олег Синегубов, из Богодуховского и Харьковского районов уже эвакуированы дети, однако власти планируют провести дополнительную проверку.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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