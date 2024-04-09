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Skoda начала выпуск обновленной Octavia

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Фото: Skoda
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Компания Skoda запустила производство обновленного семейства Octavia на заводе в Млада-Болеславе. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба чешского автопроизводителя.

Во втором полугодии Skoda планирует перенести производство Octavia на завод в Квасинах, чтобы увеличить мощности производства модели и одновременно освободить место на предприятии в Млада-Болеславе для выпуска моделей Enyaq, Enyaq Coupe и Elroq.

В линейку агрегатов Skoda Octavia входят четыре бензиновых и два дизельных двигателя мощностью до 265 л. с., а также мягкая гибридная версия. Модернизированное четвертое поколение бестселлера бренда отличается, среди прочего, обновленной решеткой радиатора, новыми светодиодными матричными фарами и интеграцией ChatGPT в голосовой помощник Laura. Теперь в базовое оснащение модели входят 10-дюймовый центральный дисплей и двухзонный климат-контроль.

С момента дебюта первого поколения в 1996 году было произведено около 7,5 млн автомобилей Octavia. Обновленная модель выйдет на европейский рынок во II квартале этого года.

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Ранее, 9 апреля, АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Granta с классической автоматической трансмиссией, машины уже начали поступать в дилерские центры. Цена седана с автоматом стартует от 1,18 млн рублей, а лифтбэка — от 1,25 млн рублей.

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