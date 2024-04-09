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ПФК ЦСКА продлил контракт с нападающим Федором Чаловым

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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ПФК ЦСКА продлил контракт с нападающим Федором Чаловым. Об этом 9 апреля говорится в сообщении на сайте клуба.

«Ни для кого не секрет, что переговоры с Федором Чаловым были продолжительными и исключительно непростыми. В конечном счете мы достигли компромисса, в котором были учтены как принципиальная позиция клуба продлить своего воспитанника, так и интересы игрока, желающего попробовать силы в Европе», — приводит слова генерального директора клуба Романа Бабаева Telegram-канал красно-синих.

Нападающий, в свою очередь, поблагодарил ЦСКА и пообещал сделать всё возможное для успешного завершения сезона.

Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2024/25.

Чалов является воспитанником команды, в составе которой стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23, Суперкубка в 2018 году, а также три раза выигрывал серебряные медали чемпионата России в сезонах-2016/17, 2017/18, 2022/23. За армейский клуб он провел 251 матч, в которых забил 85 голов. В сезоне Российской премьер-лиги 2018/19 стал лучшим бомбардиром с 15 мячами.

Во второй части сезона-2021/22 на правах аренды выступал за швейцарский «Базель», за который в 16 играх отличился четыре раза.

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3 апреля армейцы в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против калининградской «Балтики» одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч ударом через себя забил чилийский форвард Виктор Давила. Ответный матч состоится в Москве 16–18 апреля. ЦСКА — действующий обладатель трофея.

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