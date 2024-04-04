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Единственный гол помог ЦСКА обыграть «Балтику» в матче Кубка России

Гол Давилы ударом через себя принес ЦСКА победу над «Балтикой» в Кубке России
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Единственный гол Виктор Давила из команды московского ЦСКА принес победу футбольному клубу в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против калининградской «Балтики» 3 апреля.

Встреча закончилась со счетом — 1:0, сообщает «Спорт-Экспресс». Гол Давила забил на 39-й минуте ударом через себя.

Ответный матч состоится в Москве 16-18 апреля. ЦСКА — действующий обладатель Кубка России.

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Ранее в этот день «Локомотив» проиграл «Уралу» и вылетел из Кубка России. Хозяева поля выиграли со счетом 1:0, Эммерсон отличился на 7-й минуте. Победа дает возможность клубу продолжить борьбу за трофей.

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