«Локомотив» проиграл «Уралу» и вылетел из Кубка России
Московский клуб «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралу» и закончил выступление в Кубке России. Матч второго этапа четвертьфинала Пути регионов прошел 3 апреля в Екатеринбурге.
Хозяева выиграли со счетом 1:0, Эммерсон отличился уже на 7-й минуте. Это дает возможность клубу продолжить борьбу в рамках Кубка России. .
В полуфинал также вышли московское «Динамо» и «Ростов», а подмосковные «Химки» и «СКА-Хабаровск» выбыли. Четвертый участник этапа определится 4 апреля после игры между «Ахматом» и «Оренбургом», пишет «Газета.Ru».
«Локомотив» в настоящее время находится на 4–5-й строчке турнирной таблицы РПЛ, которую делит с московским клубом ЦСКА. У команд по 33 балла. «Урал», в свою очередь, находится на 12-м месте с 20 очками.
31 марта «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром», встреча окончилась со счетом 1:1. У московской команды отличился нападающий Тимур Сулейманов, а у краснодарской — форвард Максим Глушенков.
«Урал» 30 марта сыграл нулевую ничью со столичным «Спартаком».