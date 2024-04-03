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«Локомотив» проиграл «Уралу» и вылетел из Кубка России

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Московский клуб «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралу» и закончил выступление в Кубке России. Матч второго этапа четвертьфинала Пути регионов прошел 3 апреля в Екатеринбурге.

Хозяева выиграли со счетом 1:0, Эммерсон отличился уже на 7-й минуте. Это дает возможность клубу продолжить борьбу в рамках Кубка России. .

В полуфинал также вышли московское «Динамо» и «Ростов», а подмосковные «Химки» и «СКА-Хабаровск» выбыли. Четвертый участник этапа определится 4 апреля после игры между «Ахматом» и «Оренбургом», пишет «Газета.Ru».

«Локомотив» в настоящее время находится на 4–5-й строчке турнирной таблицы РПЛ, которую делит с московским клубом ЦСКА. У команд по 33 балла. «Урал», в свою очередь, находится на 12-м месте с 20 очками.

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31 марта «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром», встреча окончилась со счетом 1:1. У московской команды отличился нападающий Тимур Сулейманов, а у краснодарской — форвард Максим Глушенков.

«Урал» 30 марта сыграл нулевую ничью со столичным «Спартаком».

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