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«Спартак» сыграл нулевую ничью с «Уралом» в домашнем матче РПЛ

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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Московский «Спартак» сыграл в субботу, 30 марта, вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Москве. Она завершилась со счетом 0:0.

В результате «Спартак» с 32 очками занял пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урал» находится на 13-й с 20 очками. Таблицу возглавляет петербургский «Зенит» (41 очко).

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Накануне, 29 марта, прошел матч 22-го тура РПЛ между футболистами клуба «Ростов» и московским ФК «Динамо», в результате которого со счетом 4:1 победил ростовский клуб.

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