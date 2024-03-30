«Спартак» сыграл нулевую ничью с «Уралом» в домашнем матче РПЛ
Московский «Спартак» сыграл в субботу, 30 марта, вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила в Москве. Она завершилась со счетом 0:0.
В результате «Спартак» с 32 очками занял пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урал» находится на 13-й с 20 очками. Таблицу возглавляет петербургский «Зенит» (41 очко).
Накануне, 29 марта, прошел матч 22-го тура РПЛ между футболистами клуба «Ростов» и московским ФК «Динамо», в результате которого со счетом 4:1 победил ростовский клуб.