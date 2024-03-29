Футболисты «Ростова» обыграли московское «Динамо» в матче РПЛ

Футболисты клуба «Ростов» одолели московский ФК «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу. Встреча состоялась в Москве 29 марта и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.

Таким образом, ростовские спортсмены прервали 11-матчевую беспроигрышную серию противника в чемпионате России по футболу.

В составе победителей дубль сделал Мохаммад Мохеби на 42-й и 57-й минутах, а также по одному голу сделали Кирилл Щетинин на 22-й минуте‎ и Данил Глебов на 32-й минуте. В составе московского «Динамо» единственный гол на оформил бразилец Бителло на 79-й минуте.

По итогу противники ФК «Динамо» лишили московских спортсменов шанса возглавить турнирную таблицу РПЛ, они остались на третьей строчке с 38 очками в 21 матче. ФК «Ростов» занял седьмую позицию, набрав 30 очков после аналогичного количества встреч.

Ранее, 14 марта, калининградская «Балтика» обыграла московский «Локомотив» в серии пенальти и вышла в полуфинал пути РПЛ. Основное время ответного матча завершилось со счетом 1:1. Так как предыдущая встреча также завершилась с ничейным счетом 2:2, была проведена серия пенальти. В ней «Балтика» одержала победу со счетом 7:6.