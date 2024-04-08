Соболева прием: как дубль форварда перевернул московское дерби в РПЛ

Поражение в московском дерби от «Спартака» (1:2) существенно осложнило «Динамо» борьбу за чемпионство. После этого проигрыша бело-голубые увеличили до шести очков свое отставание от лидирующего петербургского «Зенита», минимально обыгравшего дома калининградскую «Балтику» (1:0), и до пяти от идущего вторым «Краснодара», взявшего верх в гостях над «Пари Нижний Новгород» (4:3). А «Спартак», одержавший волевую победу благодаря двум голам Александра Соболева, сократил отставание от замыкающих первую тройку динамовцев до трех очков и вернулся в гонку за медали. Также к бело-голубым приближается столичный ЦСКА, отстающий от них на два очка после домашней разгромной победы над воронежским «Факелом» (4:1).

«Динамо» – «Спартак»

После домашнего разгрома от «Ростова» (1:4) возникли вопросы касательно того, способно ли «Динамо» на борьбу за чемпионство. Отставая на три очка от «Зенита», бело-голубые сохраняют шансы на золото, но серьезной проверкой их амбиций было дерби со «Спартаком».

Красно-белые проваливают весеннюю часть сезона, выиграв всего один из пяти матчей. А в чемпионате они даже не могли забить ни одного гола. Чтобы сохранить себя в гонке за медали, подопечным Гильермо Абаскаля было необходимо побеждать динамовцев.

Но уже в начале игры подопечные Марцела Лички открыли счет. Мяч в штрафной соперника попал в руку Наилю Умярову, и Луис Чавес реализовал пенальти. До перерыва «Динамо» контролировало ход встречи и имело возможности для того, чтобы удвоить свое преимущество, но сделать это им не удалось. Во втором тайме поначалу «Спартак» владел преимуществом, но на 63-й минуте убить интригу мог Константин Тюкавин, который из центрального круга решил пробить и перекинуть мяч за шиворот вышедшему далеко от ворот Александру Максименко. Спартаковский голкипер сумел спасти свою команду.

Это вышло бело-голубым боком на 74-й минуте, когда после мощного удара из-за предела штрафной в исполнении Михаила Игнатова Игорь Лещук отбил мяч перед собой, но оказавшийся рядом Александр Соболев добил его в сетку динамовских ворот. После этого дело шло к ничьей, но на 87-й минуте Руслан Литвинов отборолся на левом фланге и даже после фола на себе удержал мяч, сделал заброс в штрафную на Игнатова, который снова мощно пробил. Как и в случае с первым голом, вновь Лещук отбил перед собой, а Соболев успешно сыграл на добивании, принеся своей команде волевую победу.

— Нам чуть больше повезло с реализацией моментов, — заявил полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский. — Игра была обоюдоострая с обилием моментов и в наши ворота, и в чужие. Хороший матч был. «Динамо» хорошо играло, но и мы старались. В итоге, повторюсь, нам повезло больше.

«Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

Обе команды в нынешнем сезоне очень хороши в обороне и даже после прошедшей очной встречи меньше, чем они, пропустил только «Зенит» — 19 голов, тогда как у «Краснодара» 21 мяч, а у «Нижнего» — 23. Прагматичный стиль «быков» при прошлом главном тренере Владимире Ивиче привел к очень надежной игре в обороне. Но уже во втором матче при сменившем его Мураде Мусаеве зрители увидели очень увлекательное зрелище.

В результате автогола Кирилла Глущенкова и гола Джона Кордобы «Краснодар» повел 2:0 к 15-й минуте. «Пари Нижний Новгород» при нынешнем главном тренере Сергее Юране мало пропускает, но и мало забивает — меньше, чем нижегородцы (20 голов), забили только «Факел» (19) и «Балтика» (12).

Бывали матчи, когда при минимуме созданных моментов команда побеждала. Во многом благодаря высокой степени реализации она находится в первом десятке РПЛ. Но с «Краснодаром» клуб разошелся по полной программе и уже до перерыва сравнял счет благодаря голам Николая Калинского и Александра Трошечкина.

Во второй тайме хозяева играли на равных с одним из лидеров нынешнего чемпионата, но ближе к концу встречи — на 71-й и 79-й минутах — дважды пропустили. Сначала дубль сделал Кордоба, подкарауливший отскок от перекладины. А затем ударом со штрафного отличился Эдуард Сперцян. В самом конце Илья Кухарчук сократил разрыв в счете, но на большее «Нижний Новгород» уже не хватило. «Краснодар» продолжает идти вторым, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. В следующем туре команда Мусаева примет петербуржцев на своем поле.

— Две команды хотели победить и не хотели задерживаться сзади, около своих ворот, поэтому получился открытый футбол с таким большим количеством голов, — поделился мнением с «Известиями» полузащитник «Пари Нижний Новгород» Никита Ермаков. — Чуть лучше с реализацией моментов оказался «Краснодар», поэтому он победил. Но я думаю, такой атакующий футбол понравился болельщикам.

ЦСКА – «Факел»

Накануне матча с ЦСКА «Факел» продлил контракт со своим главным тренером Сергеем Ташуевым. Теперь его соглашение с воронежским клубом действует до лета 2025 года. 65-летний специалист возглавил команду в сентябре и поднял ее из зоны вылета ближе к первой десятке. При том, что «Факел» считается клубом с самым низким бюджетом в РПЛ нынешнего сезона.

Но встречу с армейцами команда провалила. ЦСКА очень много очков потерял на ровном месте, упуская на последних минутах победу в матчах с «Зенитом» (1:1), «Спартаком» (2:2), выездной игре первого круга с «Факелом» (1:1), дома с «Оренбургом» (1:1), а также выездную ничью с «Краснодаром» (0:1). В довершении всего в прошлом туре выезд к аутсайдеру сезона «Сочи» обернулся тем, что подопечные Владимира Федотова вели после первого тайма 2:0, но сыграли вничью 2:2.

Из-за этого красно-синие вместо того, чтобы бороться за золото, сейчас делают робкие попытки догнать замыкающее первую тройку «Динамо». И на этом фоне их прорвало в игре с «Факелом». Ближе к перерыву Тамерлан Мусаев открыл счет. В середине второго тайма угрозу снова упустить победу купировал своим голом Иван Обляков, а добили воронежцев Аббосбек Файзуллаев и Федор Чалов.

В концовке ЦСКА все-таки пропустил — отличился Василий Черов. Но в этом матче такая досадная оплошность хозяев уже не играла роль. ЦСКА идет четвертым, а «Факел» 11-й с форой в шесть очков от зоны переходных матчей и девять от зоны прямого вылета.

— Не могу сказать, что такое поражение связано с продлением контракта с Ташуевым, — заявил «Известиям» защитник «Факела» Игорь Калинин. — Сергей Абуезидович продлил контракт — значит, руководство так решило. Что понятно: результат ведь есть у команды. Но это никак не влияло на наш настрой на матч с ЦСКА и к итоговому счету отношения не имеет. Тяжело сказать, почему мы проиграли с таким счетом. Надо, наверно, отметить ЦСКА, его отличную игру и отличную реализацию моментов. Это наш худший матч при Ташуеве — по крайней мере, по счету. Но ничего, носы не вешаем, надо делать выводы и идти дальше. Борьба за выживание продолжается, и нам хотелось бы обезопасить «Факел» от вывода как можно раньше.

Также в прошедшем туре екатеринбургский «Урал» проиграл дома самарским «Крыльям Советов» (1:2), «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2), петербургский «Зенит» минимально победил в родных стенах калининградскую «Балтику» (1:0), а московский «Локомотив» взял верх в гостях над грозненским «Ахматом» (2:0). Завершится тур 8 апреля, когда «Оренбург» примет у себя казанский «Рубин».